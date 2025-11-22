Зеленський і лідери Європи поспішають відреагувати на дедлайн США по мирному плану з підходом переписати його як оновлення - Bloomberg

Європейські лідери відчайдушно намагаються виграти Україні більше часу для розробки нових рамок припинення вогню з росією після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа встановила дедлайн на День подяки, 27 листопада, а високопосадовці США наполягають, що це перетворюється на ультиматум, при цьому підхід європейців обережний: як по суті переписати більшу частину плану, але представити його як конструктивні оновлення, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Президент Володимир Зеленський та лідери Франції, Німеччини та інших європейських країн поспішають відреагувати на вимоги США щодо згоди України на план із 28 пунктів, поширений цього тижня, наступного четверга. За словами обізнаних джерел, їхній підхід обережний: як по суті переписати більшу частину документа, але представити його як конструктивні оновлення", - ідеться у публікації.

"На знак наростаючої паніки", як пише видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспішив зателефонувати президенту США Дональду Трампу, щоб домовитися про подальші обговорення найближчими днями на рівні радників з національної безпеки. Зазвичай це означало б участь Марко Рубіо, який обіймає цю посаду, а також є державним секретарем США, але, за словами людей, знайомих з цим питанням, ця роль може дістатися міністру армії США Дену Дрісколлу.

Мерц та Трамп обговорили мирний план США щодо України

Дрісколл раніше цього тижня повідомив європейським послам, що угоду потрібно укласти якомога швидше, повідомили люди, які розмовляли на умовах анонімності, щоб обговорити приватні розмови. Він, як вказується, сказав посланцям, що Україна перебуває у скрутній позиції, і зараз саме час для миру, сказали джерела. Він додав, що президент Трамп хоче мирної угоди зараз.

"Мало гнучкості": FT дізналося деталі переговорів Дрісколла з європейськими послами у Києві на тлі ультиматуму щодо мирного плану

Як зазначає видання, "Дрісколл прямо сказав їм, що він не прийшов вести переговори щодо деталей".

Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп

Однак Трамп, який прокоментував план, як пише видання, також вказав на певну гнучкість щодо термінів, заявивши в інтерв'ю Fox News Radio у п'ятницю вранці, що хоча він вважає 27 листопада доречним моментом для ухвалення рішення, "якщо все йде добре, терміни схильні продовжуватися".

Увага тепер переключиться на кулуари саміту G20 у Йоганнесбурзі у ПАР в суботу, де європейські лідери намітять наступні кроки, повідомила раніше людина, знайома з цим питанням.

"Європа дуже старалася виробити цю тверду та єдину позицію з цього питання. І я думаю, що цей план потенційно відкидає всі ці зусилля нанівець і створює сценарій, коли європейцям дійсно доведеться повернутися до початкового етапу", – сказала Рейчел Ріццо, позаштатний старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради.

Водночас видання вказує, що "коли початковий шок від плану зник у п'ятницю, деякі чиновники стверджували, що це повторення минулого, коли Трамп висунув вимогу, Зеленський та Європа чинили опір, а президент США відступив".

Один європейський чиновник сказав, що це не перший раз, коли Зеленський опинився у скрутному становищі з Трампом. Чиновник стверджував, що нові санкції США набувають чинності, і хоча Україна перебуває у складній ситуації, вона продовжує завдавати ударів по цілях глибоко в росії та завдавати важких втрат російським силам.

Інші більш песимістично налаштовані та вважають, що на карту поставлені самі основи трансатлантичного альянсу та порядку безпеки, пише видання.

Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров