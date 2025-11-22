Зеленський і лідери Європи поспішають відреагувати на дедлайн США по мирному плану з підходом переписати його як оновлення - Bloomberg

$42.150.00
48.520.00
ukenru
11:14 • 7466 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 12494 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
10:59 • 16951 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 24493 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 40221 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 34381 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 35784 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 30953 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 41202 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 19799 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
98%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським22 листопада, 03:32 • 15209 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto22 листопада, 04:03 • 20105 перегляди
Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"22 листопада, 04:20 • 15756 перегляди
рф вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: є постраждалі та руйнуванняPhoto22 листопада, 06:49 • 13011 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto07:49 • 13675 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 39712 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 32999 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 41202 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 47967 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 45900 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo08:13 • 10702 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto07:49 • 13679 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 39712 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 40017 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 54223 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
Financial Times

Зеленський і лідери Європи поспішають відреагувати на дедлайн США по мирному плану з підходом переписати його як оновлення - Bloomberg

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Європейські лідери намагаються виграти час для розробки нових рамок припинення вогню з росією після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа встановила крайній термін на 27 листопада. Вони прагнуть переписати більшу частину запропонованого плану, представивши це як конструктивні оновлення.

Зеленський і лідери Європи поспішають відреагувати на дедлайн США по мирному плану з підходом переписати його як оновлення - Bloomberg

Європейські лідери відчайдушно намагаються виграти Україні більше часу для розробки нових рамок припинення вогню з росією після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа встановила дедлайн на День подяки, 27 листопада, а високопосадовці США наполягають, що це перетворюється на ультиматум, при цьому підхід європейців обережний: як по суті переписати більшу частину плану, але представити його як конструктивні оновлення, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Президент Володимир Зеленський та лідери Франції, Німеччини та інших європейських країн поспішають відреагувати на вимоги США щодо згоди України на план із 28 пунктів, поширений цього тижня, наступного четверга. За словами обізнаних джерел, їхній підхід обережний: як по суті переписати більшу частину документа, але представити його як конструктивні оновлення", - ідеться у публікації.

"На знак наростаючої паніки", як пише видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспішив зателефонувати президенту США Дональду Трампу, щоб домовитися про подальші обговорення найближчими днями на рівні радників з національної безпеки. Зазвичай це означало б участь Марко Рубіо, який обіймає цю посаду, а також є державним секретарем США, але, за словами людей, знайомих з цим питанням, ця роль може дістатися міністру армії США Дену Дрісколлу.

Мерц та Трамп обговорили мирний план США щодо України21.11.25, 21:27 • 9900 переглядiв

Дрісколл раніше цього тижня повідомив європейським послам, що угоду потрібно укласти якомога швидше, повідомили люди, які розмовляли на умовах анонімності, щоб обговорити приватні розмови. Він, як вказується, сказав посланцям, що Україна перебуває у скрутній позиції, і зараз саме час для миру, сказали джерела. Він додав, що президент Трамп хоче мирної угоди зараз.

"Мало гнучкості": FT дізналося деталі переговорів Дрісколла з європейськими послами у Києві на тлі ультиматуму щодо мирного плану22.11.25, 11:48 • 2352 перегляди

Як зазначає видання, "Дрісколл прямо сказав їм, що він не прийшов вести переговори щодо деталей".

Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп21.11.25, 23:58 • 24498 переглядiв

Однак Трамп, який прокоментував план, як пише видання, також вказав на певну гнучкість щодо термінів, заявивши в інтерв'ю Fox News Radio у п'ятницю вранці, що хоча він вважає 27 листопада доречним моментом для ухвалення рішення, "якщо все йде добре, терміни схильні продовжуватися".

Увага тепер переключиться на кулуари саміту G20 у Йоганнесбурзі у ПАР в суботу, де європейські лідери намітять наступні кроки, повідомила раніше людина, знайома з цим питанням.

"Європа дуже старалася виробити цю тверду та єдину позицію з цього питання. І я думаю, що цей план потенційно відкидає всі ці зусилля нанівець і створює сценарій, коли європейцям дійсно доведеться повернутися до початкового етапу", – сказала Рейчел Ріццо, позаштатний старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради.

Водночас видання вказує, що "коли початковий шок від плану зник у п'ятницю, деякі чиновники стверджували, що це повторення минулого, коли Трамп висунув вимогу, Зеленський та Європа чинили опір, а президент США відступив".

Один європейський чиновник сказав, що це не перший раз, коли Зеленський опинився у скрутному становищі з Трампом. Чиновник стверджував, що нові санкції США набувають чинності, і хоча Україна перебуває у складній ситуації, вона продовжує завдавати ударів по цілях глибоко в росії та завдавати важких втрат російським силам.

Інші більш песимістично налаштовані та вважають, що на карту поставлені самі основи трансатлантичного альянсу та порядку безпеки, пише видання.

Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров22.11.25, 13:14 • 7470 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Марко Рубіо
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка
Франція
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна