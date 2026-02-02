Зеленский и фон дер Ляйен созвонились перед новым раундом трехсторонних переговоров в Абу-Даби: о чем говорили

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 13398 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 25118 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 52138 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 69541 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 47901 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 48750 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 35327 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51714 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65201 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40654 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.8м/с
67%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 18925 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 19125 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 25560 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву11:38 • 13141 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 10157 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 25855 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 19251 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 80149 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 107419 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 83532 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Стив Уиткофф
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожье
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 954 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 4064 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 5396 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 10234 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 28883 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

Зеленский и фон дер Ляйен созвонились перед новым раундом трехсторонних переговоров в Абу-Даби: о чем говорили

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Зеленский и Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили энергетическую поддержку Украины и новый пакет санкций против России. Евросоюз предоставит Украине генераторы и энергетическое оборудование, а также финализирует 20-й пакет санкций.

Зеленский и фон дер Ляйен созвонились перед новым раундом трехсторонних переговоров в Абу-Даби: о чем говорили

Энергетическую поддержку Украины, новый пакет санкций ЕС против РФ, гарантии безопасности и план процветания для послевоенной Украины в рамках мирного процесса обсудили Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, о чем сообщили в соцсетях, пишет УНН.

Говорили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен об энергетической поддержке Украины

- сообщил Зеленский в соцсетях.

О помощи энергетике

"Евросоюз нам очень помогает, и в ближайшее время будут еще поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования. Спасибо!" - отметил Президент.

О новых санкциях против РФ

"Урсула проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России. Видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности и план процветания в рамках мирного процесса

"Обсудили также дипломатическую работу и работу над документами по гарантиям безопасности и плану восстановления. Договорились, что наши команды будут теснее работать вместе, чтобы обеспечить четкость и полное понимание будущих решений", - указал Глава государства.

Что сказала фон дер Ляйен

"Я разговаривала с президентом Зеленским сегодня днем, накануне мирных переговоров на этой неделе", - указала глава Еврокомиссии. 

Она указала, что "приближаясь к четвертому году жестокой войны против Украины, Россия продолжает удваивать количество военных преступлений, атакуя гражданскую инфраструктуру и дома". 

"День за днем, год за годом, поддержка Украины Европой остается непоколебимой. Мы отправляем сотни генераторов, чтобы обеспечить тепло и свет. Мы внесли предложение о кредите в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Мы продвигаемся к единой, унифицированной рамочной программе процветания с Украиной и нашими партнерами из США. И очень скоро мы представим наш 20-й пакет санкций. Речь идет об усилении давления на Россию, чтобы она садилась за стол переговоров с настоящим намерением достичь мира", - отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"01.02.26, 13:12 • 47892 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина