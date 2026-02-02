Зеленский и фон дер Ляйен созвонились перед новым раундом трехсторонних переговоров в Абу-Даби: о чем говорили

Энергетическую поддержку Украины, новый пакет санкций ЕС против РФ, гарантии безопасности и план процветания для послевоенной Украины в рамках мирного процесса обсудили Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, о чем сообщили в соцсетях, пишет УНН.

Говорили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен об энергетической поддержке Украины - сообщил Зеленский в соцсетях.

О помощи энергетике

"Евросоюз нам очень помогает, и в ближайшее время будут еще поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования. Спасибо!" - отметил Президент.

О новых санкциях против РФ

"Урсула проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России. Видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности и план процветания в рамках мирного процесса

"Обсудили также дипломатическую работу и работу над документами по гарантиям безопасности и плану восстановления. Договорились, что наши команды будут теснее работать вместе, чтобы обеспечить четкость и полное понимание будущих решений", - указал Глава государства.

Что сказала фон дер Ляйен

"Я разговаривала с президентом Зеленским сегодня днем, накануне мирных переговоров на этой неделе", - указала глава Еврокомиссии.

Она указала, что "приближаясь к четвертому году жестокой войны против Украины, Россия продолжает удваивать количество военных преступлений, атакуя гражданскую инфраструктуру и дома".

"День за днем, год за годом, поддержка Украины Европой остается непоколебимой. Мы отправляем сотни генераторов, чтобы обеспечить тепло и свет. Мы внесли предложение о кредите в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Мы продвигаемся к единой, унифицированной рамочной программе процветания с Украиной и нашими партнерами из США. И очень скоро мы представим наш 20-й пакет санкций. Речь идет об усилении давления на Россию, чтобы она садилась за стол переговоров с настоящим намерением достичь мира", - отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

