Зеленський та фон дер Ляєн зідзвонилися перед новим раундом тристоронніх переговорів в Абу-Дабі: про що говорили
Київ • УНН
Президент Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили енергетичну підтримку України та новий пакет санкцій проти Росії. Євросоюз надасть Україні генератори та енергетичне обладнання, а також фіналізує 20-й пакет санкцій.
Енергетичну підтримку України, новий пакет санкцій ЄС проти рф, гарантії безпеки та план процвітання для повоєнної України у межах мирного процесу обговорили Президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, про що повідомили у соцмережах, пише УНН.
Говорили з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про енергетичну підтримку України
Про допомогу енергетиці
"Євросоюз нам дуже допомагає, і найближчим часом будуть іще поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання. Дякую!" - зазначив Президент.
Про нові санкцій проти рф
"Урсула поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти росії. Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки", - зауважив Зеленський.
Гарантії безпеки та план процвітання у межах мирного процесу
"Обговорили також дипломатичну роботу й роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення. Домовилися, що наші команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень", - вказав Глава держави.
Що сказала фон дер Ляєн
"Я розмовляла з президентом Зеленським сьогодні вдень, напередодні мирних переговорів цього тижня", - вказала голова Єврокомісії.
Вона вказала, що "наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, росія продовжує подвоювати кількість воєнних злочинів, атакуючи цивільну інфраструктуру та будинки".
"День за днем, рік за роком, підтримка України Європою залишається непохитною. Ми надсилаємо сотні генераторів, щоб забезпечити тепло та світло. Ми внесли пропозицію щодо кредиту в розмірі 90 мільярдів євро на наступні два роки. Ми просуваємося до єдиної, уніфікованої рамкової програми процвітання з Україною та нашими партнерами з США. І дуже скоро ми представимо наш 20-й пакет санкцій. Йдеться про посилення тиску на росію, щоб вона сідала за стіл переговорів зі справжнім наміром досягти миру", - зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.
