Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

В среду, 29 мая, заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела рабочую встречу с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном. Стороны обсудили саммит мира и поддержку Китаем других инициатив Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

Заместитель главы МИД отметила необходимость поддержки международных инициатив, направленных на установление справедливого мира в Украине, в соответствии с базовыми принципами Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Ирина Боровец подчеркнула важность участия Китая в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Саммит должен стать платформой для обсуждения видения справедливого и прочного мира - отмечают в МИД.

Также заместитель министра выразила надежду относительно будущей поддержки Китаем инициатив Украины по линии международных организаций и активное участие Китая в ответе на нарушения прав человека в Украине, вызванные длительной российской агрессией, в рамках ООН.

МИД Китая пока не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира

В свою очередь посол Фань Сяньжун выразил готовность к продолжению конструктивного диалога по всем направлениям двусторонних отношений и дальнейшей поддержке мирных инициатив на международной арене.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай - один из крупных игроков, который обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме.