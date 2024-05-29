Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине
Киев • УНН
Заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела встречу с послом Китая Фань Сяньжуном, на которой обсудила поддержку Китаем мирных инициатив Украины, включая глобальный саммит мира в Швейцарии, и призвала Китай к активному участию в борьбе с нарушениями прав человека, вызванными агрессией рф.
В среду, 29 мая, заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела рабочую встречу с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном. Стороны обсудили саммит мира и поддержку Китаем других инициатив Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.
Детали
Заместитель главы МИД отметила необходимость поддержки международных инициатив, направленных на установление справедливого мира в Украине, в соответствии с базовыми принципами Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
Ирина Боровец подчеркнула важность участия Китая в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Саммит должен стать платформой для обсуждения видения справедливого и прочного мира
Также заместитель министра выразила надежду относительно будущей поддержки Китаем инициатив Украины по линии международных организаций и активное участие Китая в ответе на нарушения прав человека в Украине, вызванные длительной российской агрессией, в рамках ООН.
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В свою очередь посол Фань Сяньжун выразил готовность к продолжению конструктивного диалога по всем направлениям двусторонних отношений и дальнейшей поддержке мирных инициатив на международной арене.
Напомним
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