ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 17:11  •  492 просмотра

Read in English

Заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела встречу с послом Китая Фань Сяньжуном, на которой обсудила поддержку Китаем мирных инициатив Украины, включая глобальный саммит мира в Швейцарии, и призвала Китай к активному участию в борьбе с нарушениями прав человека, вызванными агрессией рф.

В среду, 29 мая, заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела рабочую встречу с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном. Стороны обсудили саммит мира и поддержку Китаем других инициатив Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали 

Заместитель главы МИД отметила необходимость поддержки международных инициатив, направленных на установление справедливого мира в Украине, в соответствии с базовыми принципами Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Ирина Боровец подчеркнула важность участия Китая в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Саммит должен стать платформой для обсуждения видения справедливого и прочного мира

- отмечают в МИД.

Также заместитель министра выразила надежду относительно будущей поддержки Китаем инициатив Украины по линии международных организаций и активное участие Китая в ответе на нарушения прав человека в Украине, вызванные длительной российской агрессией, в рамках ООН.

МИД Китая пока не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира27 мая 2024, 10:51 • 18149 просмотров

В свою очередь посол Фань Сяньжун выразил готовность к продолжению конструктивного диалога по всем направлениям двусторонних отношений и дальнейшей поддержке мирных инициатив на международной арене.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай - один из крупных игроков, который обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политикаНовости Мира
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
shveitsariyaШвейцария
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  55575 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  102865 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  102320 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  105256 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  98298 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103314 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101981 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124982 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120115 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118448 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Новости по теме
Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

  •  492 просмотра
рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

  •  1586 просмотра
Минобороны работает над выделением дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения-Умеров

Минобороны работает над выделением дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения-Умеров

  •  2847 просмотра
Оккупанты нанесли пять ударов по Лиману: ракетой "Гром-Е1" и четырьмя бомбами

Оккупанты нанесли пять ударов по Лиману: ракетой "Гром-Е1" и четырьмя бомбами

  •  3234 просмотра
россияне 15 раз обстреляли Днепропетровщину: два человека погибли, еще двое ранены

россияне 15 раз обстреляли Днепропетровщину: два человека погибли, еще двое ранены

  •  4821 просмотра
Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

  •  5349 просмотра
В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

  •  5647 просмотра
Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

  •  5428 просмотра
На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

  •  5445 просмотра
В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

  •  6283 просмотра

Популярные

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  107672 просмотра
Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

  •  30114 просмотра
Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

  •  27445 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  132450 просмотра
Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине

Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине

  •  29216 просмотра

Публикации

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  107672 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  132450 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  147210 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  183397 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  182023 просмотра

Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела встречу с послом Китая Фань Сяньжуном, на которой обсудила поддержку Китаем мирных инициатив Украины, включая глобальный саммит мира в Швейцарии, и призвала Китай к активному участию в борьбе с нарушениями прав человека, вызванными агрессией рф.

политика •   •  492 просмотра
Заместитель Кулебы обсудила Саммит мира с послом КНР в Украине

рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

Сообщается, что целые роты были уничтожены во время штурмов Волчанска. Поэтому, по данным АТЕШ, такая информация воспринимается военными без энтузиазма.

Война •   •  1586 просмотра
рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

Минобороны работает над выделением дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения-Умеров

Минобороны работает над решением о выделении дополнительных 370 млрд грн на закупку вооружений для поддержки своей оборонной промышленности и удовлетворения материально-технических потребностей армии.

Война •   •  2847 просмотра
Минобороны работает над выделением дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения-Умеров

Оккупанты нанесли пять ударов по Лиману: ракетой "Гром-Е1" и четырьмя бомбами

Российские захватчики нанесли пять ударов по Лиману, использовав одну ракету «Гром-Е1» и четыре бомбы «УМПБ Д-30 СМ», ранив по меньшей мере 8 человек и повредив несколько зданий.

Война •   •  3234 просмотра
Оккупанты нанесли пять ударов по Лиману: ракетой "Гром-Е1" и четырьмя бомбами

россияне 15 раз обстреляли Днепропетровщину: два человека погибли, еще двое ранены

В течение суток, 29 мая, 15 раз атаковали Днепропетровщину. В результате российских обстрелов погибли два человека, еще двое - получили ранения.

Общество •   •  4821 просмотра
россияне 15 раз обстреляли Днепропетровщину: два человека погибли, еще двое ранены

Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

Президент Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Гутерришем, поблагодарив его за поддержку формулы мира в Украине и обсудив важность участия ООН в глобальных усилиях по достижению мира, основанных на Уставе ООН и резолюциях.

политика •   •  5349 просмотра
Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли в центральной части Харькова боэприпас УМПБ Д-30 С, который был обстрелян противником во время беспощадных обстрелов прифронтового города.

Война •   •  5647 просмотра
В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

648 участников приняли участие в самой массовой шахматной игре в Днепропетровской области в рамках фестиваля "Стратегия нерушимого", установив национальный рекорд.

Общество •   •  5428 просмотра
Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

Бар в Харькове, который пропагандировал насилие, дискриминацию и преступления с помощью своего меню, был закрыт после жалоб активистов и вмешательства офиса Омбудсмена, Министерства культуры, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции.

Общество •   •  5445 просмотра
На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

На берлинском кладбище 83 могилы были осквернены буквой "Z", символом, связанным с войной России против Украины, но полиция пока не установила политический мотив.

Новости Мира •   •  6283 просмотра
В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"