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Китай має захищати Україну - Зеленський

Китай має захищати Україну - Зеленський

Київ • УНН

 • 27058 перегляди

Президент Зеленський розкритикував Китай за намагання балансувати між Україною та росією замість того, щоб захищати територіальну цілісність України як одного з гарантів Будапештського меморандуму.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай - один із великих гравців, який обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі. Однак, Китай намагається балансувати між Україною та росією. На думку Президента, Китай має захищати Україну. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, передає УНН.

Ну скажіть, що має зробити президент країни, що воює, щоб залучити на свій бік, навіть не на свій, на бік закінчення війни, щоб Україна була почута в Китаї? Що я повинен зробити? Запросити їхнього лідера - зроблено. Запит мій зустрітися з керівником Китаю зроблено. Дзвінки з лідером Китаю здійснено. Я розумію, але Китай балансує між росіянами та Україною. І я б сказав, що в їхньому розумінні - між росіянами та Заходом

 - сказав Зеленський.

Він зазначив, що що з великою повагою ставиться до Китаю, людей країни, всього того, чого вони досягли і економічно, і технологічно.

Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "ми підтримуємо зусилля росії". Ну, як це? Хіба це чесно? Хіба це збалансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну. Бо на нас напали. Тому що коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, це найважливіше. То хіба рф під керівництвом путіна не порушила нашої територіальної цілісності, саме наш суверенітет? 

- додав Зеленський.

За його словами, Китай - один із великих гравців - обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі, і, базуючись на тому, що Україна віддавала ядерну зброю замість своєї безпеки.

Де всі наші гаранти, де всі ці країни, які мали захищати нашу незалежність? Якби Україна мала ядерну зброю, хіба напала б на нас росія? Ні. Тож навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну. Україна, у довгій боротьбі за свою свободу та незалежність, вже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай балансував і на саміті світу був просто присутнім. Які ще зусилля має зробити Президент України та Україна? 

- резюмував Президент.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявив, що під можливим майбутнім російським ударом перебувають насамперед балтійські країни - Естонія, Литва, Латвія. Не виключенням також є Молдова та Казахстан, які є найближчими цілями рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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