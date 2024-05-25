Китай має захищати Україну - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай - один із великих гравців, який обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі. Однак, Китай намагається балансувати між Україною та росією. На думку Президента, Китай має захищати Україну. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, передає УНН.

Ну скажіть, що має зробити президент країни, що воює, щоб залучити на свій бік, навіть не на свій, на бік закінчення війни, щоб Україна була почута в Китаї? Що я повинен зробити? Запросити їхнього лідера - зроблено. Запит мій зустрітися з керівником Китаю зроблено. Дзвінки з лідером Китаю здійснено. Я розумію, але Китай балансує між росіянами та Україною. І я б сказав, що в їхньому розумінні - між росіянами та Заходом

Він зазначив, що що з великою повагою ставиться до Китаю, людей країни, всього того, чого вони досягли і економічно, і технологічно.

Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "ми підтримуємо зусилля росії". Ну, як це? Хіба це чесно? Хіба це збалансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну. Бо на нас напали. Тому що коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, це найважливіше. То хіба рф під керівництвом путіна не порушила нашої територіальної цілісності, саме наш суверенітет?

За його словами, Китай - один із великих гравців - обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі, і, базуючись на тому, що Україна віддавала ядерну зброю замість своєї безпеки.

Де всі наші гаранти, де всі ці країни, які мали захищати нашу незалежність? Якби Україна мала ядерну зброю, хіба напала б на нас росія? Ні. Тож навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну. Україна, у довгій боротьбі за свою свободу та незалежність, вже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай балансував і на саміті світу був просто присутнім. Які ще зусилля має зробити Президент України та Україна?