Китай должен защищать Украину - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский раскритиковал Китай за попытки балансировать между Украиной и россией вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины как одного из гарантов Будапештского меморандума.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай - один из крупных игроков, который обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме. Однако, Китай пытается балансировать между Украиной и россией. По мнению Президента, Китай должен защищать Украину. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает УНН.
Ну скажите, что должен сделать президент воюющей страны, чтобы привлечь на свою сторону, даже не на свою, на сторону окончания войны, чтобы Украина была услышана в Китае? Что я должен сделать? Пригласить их лидера - сделано. Запрос мой встретиться с руководителем Китая сделан. Звонки с лидером Китая осуществлены. Я понимаю, но Китай балансирует между русскими и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании - между русскими и Западом
Он отметил, что что с большим уважением относится к Китаю, людям страны, всему тому, чего они достигли и экономически, и технологически.
Вы понимаете, что если Китай не приедет на саммит, а после этого россияне говорят, мы готовы к какому-то саммиту, и Китай говорит: "мы поддерживаем усилия россии". Ну, как это? Разве это честно? Разве это сбалансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, надо защищать Украину. Потому что на нас напали. Потому что когда Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, это самое важное. Так разве рф под руководством путина не нарушила нашей территориальной целостности, именно наш суверенитет?
По его словам, Китай - один из крупных игроков - обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и, основываясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие вместо своей безопасности.
Где все наши гаранты, где все эти страны, которые должны были защищать нашу независимость? Если бы Украина имела ядерное оружие, разве напала бы на нас Россия? Нет. Так зачем говорить о балансе между нашими странами? Китай должен защищать Украину. Украина, в долгой борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай балансировал и на саммите мира просто присутствовал. Какие еще усилия должен сделать Президент Украины и Украина?
Напомним
Ранее Зеленский заявил, что под возможным будущим российским ударом находятся прежде всего балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия. Не исключением также является Молдова и Казахстан, которые являются ближайшими целями рф.
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Китай должен защищать Украину - Зеленский
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены
Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны
Оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове: что известно
Предварительно "прилет" в спальном районе, в плотной застройке: Терехов о взрывах в Харькове
Британская разведка прогнозирует дальнейшие аресты в российском минобороны
В Харькове снова прогремели взрывы
Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен
Зеленский: под возможным ударом рф в первую очередь могут оказаться балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия
Усик - Фьюри: промоутер подтвердил активацию пункта о реванше и сообщил, когда ожидать боя
Популярные
Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский
Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины
Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК
В захваченной Евпатории произошли взрывы
российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области
Публикации
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Китай должен защищать Украину - Зеленский
Президент Зеленский раскритиковал Китай за попытки балансировать между Украиной и россией вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины как одного из гарантов Будапештского меморандума.
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены
Два человека погибли и по меньшей мере четверо получили ранения в результате нападения россиян на строительный гипермаркет в Харькове, Украина.
Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ни одна страна Азии не может иметь стратегического союза с путинской россией, поскольку Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан на 100% находятся под угрозой нападения, и такой союз ограничит их независимость.
Оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове: что известно
Российские войска нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове, что привело к жертвам и ранениям, сообщают местные чиновники.
Предварительно "прилет" в спальном районе, в плотной застройке: Терехов о взрывах в Харькове
После взрывов в Харькове городской голова Игорь Терехов сообщил о вероятном прилете в в спальном районе, в плотной застройке.
Британская разведка прогнозирует дальнейшие аресты в российском минобороны
После отставки Сергея Шойгу с должности министра обороны по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных российских военных чиновников, включая заместителя начальника российского генерального штаба, что свидетельствует о глубоко укоренившейся коррупции в российском оборонном ведомстве.
В Харькове снова прогремели взрывы
В Харькове снова прогремели взрывы, а мэр и силы обороны предупредили жителей города о необходимости укрыться из-за вражеских обстрелов.
Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен
2 021 ребенок считается пропавшим без вести в результате войны России против Украины, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в Международный день пропавших без вести детей.
Зеленский: под возможным ударом рф в первую очередь могут оказаться балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия
Президент Зеленский предупредил, что балтийские страны Эстония, Литва и Латвия находятся под угрозой потенциального нападения или провокации со стороны россии, ссылаясь на недавние инциденты, такие как снятие россией пограничных буев в Эстонии, как проверку реакции НАТО.
Усик - Фьюри: промоутер подтвердил активацию пункта о реванше и сообщил, когда ожидать боя
Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше, чтобы снова сразиться с Александром Усиком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, причем поединок должен состояться либо в конце этого, либо в начале следующего года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.