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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай должен защищать Украину - Зеленский

Китай должен защищать Украину - Зеленский

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 13:55  •  10747 просмотра

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Президент Зеленский раскритиковал Китай за попытки балансировать между Украиной и россией вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины как одного из гарантов Будапештского меморандума.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай - один из крупных игроков, который обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме. Однако, Китай пытается балансировать между Украиной и россией. По мнению Президента, Китай должен защищать Украину. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает УНН.

Ну скажите, что должен сделать президент воюющей страны, чтобы привлечь на свою сторону, даже не на свою, на сторону окончания войны, чтобы Украина была услышана в Китае? Что я должен сделать? Пригласить их лидера - сделано. Запрос мой встретиться с руководителем Китая сделан. Звонки с лидером Китая осуществлены. Я понимаю, но Китай балансирует между русскими и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании - между русскими и Западом

 - сказал Зеленский.

Он отметил, что что с большим уважением относится к Китаю, людям страны, всему тому, чего они достигли и экономически, и технологически.

Вы понимаете, что если Китай не приедет на саммит, а после этого россияне говорят, мы готовы к какому-то саммиту, и Китай говорит: "мы поддерживаем усилия россии". Ну, как это? Разве это честно? Разве это сбалансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, надо защищать Украину. Потому что на нас напали. Потому что когда Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, это самое важное. Так разве рф под руководством путина не нарушила нашей территориальной целостности, именно наш суверенитет? 

- добавил Зеленский.

По его словам, Китай - один из крупных игроков - обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и, основываясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие вместо своей безопасности.

Где все наши гаранты, где все эти страны, которые должны были защищать нашу независимость? Если бы Украина имела ядерное оружие, разве напала бы на нас Россия? Нет. Так зачем говорить о балансе между нашими странами? Китай должен защищать Украину. Украина, в долгой борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай балансировал и на саммите мира просто присутствовал. Какие еще усилия должен сделать Президент Украины и Украина? 

- резюмировал Президент.

Напомним

Ранее Зеленский заявил, что под возможным будущим российским ударом находятся прежде всего балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия. Не исключением также является Молдова и Казахстан, которые являются ближайшими целями рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
latviyaЛатвия
kirgizstanКыргызстан
uzbekistanУзбекистан
litvaЛитва
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
kazakhstanКазахстан
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