Заступниця Кулеби обговорила Саміт миру з послом КНР в Україні
Київ • УНН
Заступник міністра закордонних справ України Ірина Боровець провела зустріч з послом Китаю Фань Сяньжуном, на якій обговорила підтримку Китаєм мирних ініціатив України, включаючи глобальний Саміт миру у Швейцарії, і закликала Китай до активної участі в боротьбі з порушеннями прав людини, викликаними агресією рф.
У середу, 29 травня, заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець провела робочу зустріч з послом КНР в Україні Фань Сяньжуном. Сторони обговорили Саміт миру та підтримку Китаєм інших ініціатив України. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС.
Деталі
Заступниця глави МЗС наголосила на необхідності підтримки міжнародних ініціатив, спрямованих на встановлення справедливого миру в Україні, відповідно до базових принципів Формули миру президента України Володимира Зеленського.
Ірина Боровець підкреслила важливість участі Китаю в Глобальному саміті миру, що відбудеться 15-16 червня в Швейцарії. Саміт має стати платформою для обговорення бачення справедливого та тривалого миру
Також заступниця міністра висловила сподівання щодо майбутньої підтримки Китаєм ініціатив України по лінії міжнародних організацій та активну участь Китаю у відповіді на порушення прав людини в Україні, спричинені тривалою російською агресією, у рамках ООН.
МЗС Китаю наразі не має інформації про направлення делегації на Саміт миру27.05.24, 13:51 • 19770 переглядiв
Своєю чергою посол Фань Сяньжун висловив готовність до продовження конструктивного діалогу за всіма напрямками двосторонніх відносин і подальшої підтримки мирних ініціатив на міжнародній арені.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай - один із великих гравців, який обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі.