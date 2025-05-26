Закон о множественном гражданстве уже прошел комитет Рады - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о множественном гражданстве уже прошел рассмотрение в комитете парламента. По его словам, ключевая цель инициативы - дать гражданам, выехавшим за границу, уверенность, что Украина не откажется от них. Об этом он отметил в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.

Мы должны снова возродиться и показать всему миру, что Украина — это история успеха. И для этого очень важно не терять контакты и связи с нашими гражданами, которые временно находятся в том числе и за территорией Украины. И поэтому украинский парламент также разрабатывает законодательные инициативы, и одна из них — это закон о множественном гражданстве. И он сегодня уже прошел комитет Верховной рады Украины - заявил Стефанчук.

Дополнение

В декабре 2024 года парламент принял в первом чтении законопроект № 11469, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине.

В законопроекте уточняются условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины. Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:

приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;

приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;

приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;

автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;

упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;

приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) приветствовал принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона Украины о множественном гражданстве. Впрочем, в ВКУ сказали, что в документ необходимо внести правки, в частности, должны быть прописаны требования к гражданству, а также установлен ограниченный список признанных стран.

В начале мая вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышев заявлял, что Украина готовится к легализации множественного гражданства. Окончательный проект соответствующего закона, вероятно, будет готов до конца 2025 года.