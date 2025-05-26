Закон о множественном гражданстве уже прошел комитет Рады - Стефанчук
Киев • УНН
Законопроект о множественном гражданстве прошел комитет Рады. Цель – дать гражданам за границей уверенность, что Украина не откажется от них. Окончательный проект может быть готов до конца 2025.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о множественном гражданстве уже прошел рассмотрение в комитете парламента. По его словам, ключевая цель инициативы - дать гражданам, выехавшим за границу, уверенность, что Украина не откажется от них. Об этом он отметил в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.
Мы должны снова возродиться и показать всему миру, что Украина — это история успеха. И для этого очень важно не терять контакты и связи с нашими гражданами, которые временно находятся в том числе и за территорией Украины. И поэтому украинский парламент также разрабатывает законодательные инициативы, и одна из них — это закон о множественном гражданстве. И он сегодня уже прошел комитет Верховной рады Украины
Дополнение
В декабре 2024 года парламент принял в первом чтении законопроект № 11469, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине.
В законопроекте уточняются условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины. Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:
- приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;
- приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;
- приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;
- автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;
- упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;
- приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.
Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) приветствовал принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона Украины о множественном гражданстве. Впрочем, в ВКУ сказали, что в документ необходимо внести правки, в частности, должны быть прописаны требования к гражданству, а также установлен ограниченный список признанных стран.
В начале мая вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышев заявлял, что Украина готовится к легализации множественного гражданства. Окончательный проект соответствующего закона, вероятно, будет готов до конца 2025 года.