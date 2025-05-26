Закон про множинне громадянство уже пройшов комітет Ради - Стефанчук
Київ • УНН
Законопроєкт про множинне громадянство пройшов комітет Ради. Мета – дати громадянам за кордоном впевненість, що Україна не відмовиться від них. Остаточний проєкт може бути готовий до кінця 2025.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про множинне громадянство вже пройшов розгляд у комітеті парламенту. За його словами, ключова мета ініціативи - дати громадянам, які виїхали за кордон, впевненість, що Україна не відмовиться від них. Про це він зазначив в інтервʼю телеканалу "Рада", передає УНН.
Ми повинні знову відродитися і показати всьому світові, що Україна — це історія успіху. І для цього дуже важливо не втрачати контакти і звʼязки з нашими громадянами, які тимчасово знаходяться в тому числі і за територією України. І тому український парламент також розробляє законодавчі ініціативи і одна з них це закон про множинне громадянство. І він сьогодні вже пройшов комітет Верховної ради України
Доповнення
У грудні 2024 року парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт № 11469, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні.
У законопроекті уточнюються умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства України. Множинність громадянства (підданства) допускається у таких випадках:
- набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;
- набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;
- набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;
- автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджуючого документа;
- спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;
- набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.
Світовий конгрес українців (СКУ) привітав ухвалення Верховною Радою у першому читанні проєкту закону України про множинне громадянство. Втім в СКУ сказали, що у документ необхідно внести правки, зокрема повинні бути прописані вимоги до громадянства, а також встановлений обмежений список визнаних країн.
На початку травня віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляв, що Україна готується до легалізації множинного громадянства. Остаточний проєкт відповідного закону ймовірно бути готовий до кінця 2025 року.