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Закон про множинне громадянство уже пройшов комітет Ради - Стефанчук

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Законопроєкт про множинне громадянство пройшов комітет Ради. Мета – дати громадянам за кордоном впевненість, що Україна не відмовиться від них. Остаточний проєкт може бути готовий до кінця 2025.

Закон про множинне громадянство уже пройшов комітет Ради - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про множинне громадянство вже пройшов розгляд у комітеті парламенту. За його словами, ключова мета ініціативи - дати громадянам, які виїхали за кордон, впевненість, що Україна не відмовиться від них. Про це він зазначив в інтервʼю телеканалу "Рада", передає УНН.

Ми повинні знову відродитися і показати всьому світові, що Україна — це історія успіху. І для цього дуже важливо не втрачати контакти і звʼязки з нашими громадянами, які тимчасово знаходяться в тому числі і за територією України. І тому український парламент також розробляє законодавчі ініціативи і одна з них це закон про множинне громадянство. І він сьогодні вже пройшов комітет Верховної ради України

- заявив Стефанчук.

Доповнення

У грудні 2024 року парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт № 11469, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні. 

У законопроекті уточнюються умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства України. Множинність громадянства (підданства) допускається у таких випадках:

  • набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням; 
    • набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців; 
      • набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем; 
        • автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджуючого документа; 
          • спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку; 
            • набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку. 

              Світовий конгрес українців (СКУ) привітав ухвалення Верховною Радою у першому читанні проєкту закону України про множинне громадянство. Втім в СКУ сказали, що у документ необхідно внести правки, зокрема повинні бути прописані вимоги до громадянства, а також встановлений обмежений список визнаних країн.

              На початку травня віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляв, що Україна готується до легалізації множинного громадянства. Остаточний проєкт відповідного закону ймовірно бути готовий до кінця 2025 року.

              Аліна Волянська

              Аліна Волянська

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