Захватчики строят под новороссийском новый склад боеприпасов - АТЕШ
Киев • УНН
Агенты «АТЕШ» обнаружили масштабное строительство закрытых складов для боеприпасов возле базы 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ под Новороссийском. Цель - защита от ударов украинских БПЛА и ракет.
Под Новороссийском агенты «АТЕШ» зафиксировали процесс масштабных строительных работ. Предполагается, что оккупанты выстраивают закрытые склады для боеприпасов, - в частности, с целью защиты от ударов украинских БПЛА и ракет.
Пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал военного движения украинцев и крымских татар «АТЕШ».
Во время разведки базы учебного центра 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ под Новороссийском агент «АТЕШ» зафиксировал процесс масштабных строительных работ.
Координаты: 44.816164023302, 37.58887800894. По нашей информации рашисты строят закрытые склады для боеприпасов. В теории они должны помочь рассредоточить имеющиеся запасы БК и уберечь их от ударов украинских БПЛА и ракет.
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Также представители военного движения украинцев и крымских татар сообщают следующее:
- Объект охраняется десантниками и представителями ЧВК, которые располагаются неподалеку.
- В окрестностях расположены системы ПВО С-400 и С-300.
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