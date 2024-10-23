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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики строят под новороссийском новый склад боеприпасов - АТЕШ

Захватчики строят под новороссийском новый склад боеприпасов - АТЕШ

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 10:09  •  577 просмотра

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Агенты «АТЕШ» обнаружили масштабное строительство закрытых складов для боеприпасов возле базы 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ под Новороссийском. Цель - защита от ударов украинских БПЛА и ракет.

Под Новороссийском агенты «АТЕШ» зафиксировали процесс масштабных строительных работ. Предполагается, что оккупанты выстраивают закрытые склады для боеприпасов, - в частности, с целью защиты от ударов украинских БПЛА и ракет.

Пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал военного движения украинцев и крымских татар «АТЕШ».

Во время разведки базы учебного центра 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ под Новороссийском агент «АТЕШ» зафиксировал процесс масштабных строительных работ.

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Координаты: 44.816164023302, 37.58887800894. По нашей информации рашисты строят закрытые склады для боеприпасов. В теории они должны помочь рассредоточить имеющиеся запасы БК и уберечь их от ударов украинских БПЛА и ракет.

 - говорится в заметке «АТЕШ

Британская разведка: атаки на оккупированный Крым ослабляют военный потенциал рф17 октября 2024, 10:36 • 11073 просмотра

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Также представители военного движения украинцев и крымских татар сообщают следующее:

  • Объект охраняется десантниками и представителями ЧВК, которые располагаются неподалеку.
  • В окрестностях расположены системы ПВО С-400 и С-300.

Диверсия в Херсонской области: уничтожен релейный шкаф возле Крыма - "АТЕШ"20 октября 2024, 02:19 • 81053 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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