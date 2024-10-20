Диверсия в Херсонской области: уничтожен релейный шкаф возле Крыма - "АТЕШ"

В Херсонской области было провело диверсию. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент боевого крыла движения "АТЕШ" успешно провел диверсию недалеко от населенного пункта Новоалексеевка в Херсонской области, уничтожив релейный шкаф.

Эта операция, проведенная в районе административной границы с Крымом, существенно усложнила логистические процессы врага. Вследствие диверсии было замедлено снабжение воинских частей оккупантов на юге Украины, в частности, важной линии поставки горючего после уничтожения нефтяного порта в Феодосии.

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