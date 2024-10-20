Диверсія в Херсонській області: знищено релейний шкаф біля Криму - "АТЕШ"
Київ • УНН
Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію поблизу Новоолексіївки, знищивши релейний шкаф. Операція ускладнила логістику окупантів, особливо постачання пального після атаки на порт у Феодосії.
У Херсонській області було провело диверсію. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
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Агент бойового крила руху "АТЕШ" успішно провів диверсію неподалік населеного пункту Новоолексіївка в Херсонській області, знищивши релейний шкаф.
Ця операція, проведена в районі адміністративної межі з Кримом, суттєво ускладнила логістичні процеси ворога. Внаслідок диверсії було уповільнено постачання військових частин окупантів на півдні України, зокрема, важливої лінії постачання пального після знищення нафтового порту в Феодосії.
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