Загарбники будують під новоросійськом новий склад боєприпасів – АТЕШ
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" виявили масштабне будівництво закритих складів для боєприпасів біля бази 7-ї десантно-штурмової дивізії рф під новоросійськом. Мета - захист від ударів українських БПЛА та ракет.
Під новоросійськом агенти "АТЕШ" зафіксували процес масштабних будівельних робіт. Передбачається, що окупанти вибудовують закриті склади для боєприпасів, - зокрема, з метою захисту від ударів українських БПЛА і ракет.
Пише УНН з посиланням на ТГ-канал військового руху українців і кримських татар "АТЕШ".
Під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ під Новоросійськом агент "АТЕШ" зафіксував процес масштабних будівельних робіт.
Координати: 44.816164023302, 37.58887800894. За нашою інформацією рашисти будують закриті склади для боєприпасів. У теорії вони мають допомогти розосередити наявні запаси БК та вберегти їх від ударів українських БПЛА та ракет.
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Також представники військового руху українців і кримських татар повідомляють наступне:
- Об'єкт охороняється десантниками і представниками ПВК, які розташовуються неподалік.
- В околицях розташовані системи ППО С-400 і С-300.
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