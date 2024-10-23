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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1686 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Загарбники будують під новоросійськом новий склад боєприпасів – АТЕШ

Київ • УНН

 • 17068 перегляди

Агенти "АТЕШ" виявили масштабне будівництво закритих складів для боєприпасів біля бази 7-ї десантно-штурмової дивізії рф під новоросійськом. Мета - захист від ударів українських БПЛА та ракет.

Загарбники будують під новоросійськом новий склад боєприпасів – АТЕШ

Під новоросійськом агенти "АТЕШ" зафіксували процес масштабних будівельних робіт. Передбачається, що окупанти вибудовують закриті склади для боєприпасів, - зокрема, з метою захисту від ударів українських БПЛА і ракет.

Пише УНН з посиланням на ТГ-канал військового руху українців і кримських татар "АТЕШ".

Під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ під Новоросійськом агент "АТЕШ" зафіксував процес масштабних будівельних робіт.

Координати: 44.816164023302, 37.58887800894. За нашою інформацією рашисти будують закриті склади для боєприпасів. У теорії вони мають допомогти розосередити наявні запаси БК та вберегти їх від ударів українських БПЛА та ракет.

 – ідеться у дописі «АТЕШ".

Британська розвідка: атаки на окупований Крим послаблюють військовий потенціал рф17.10.24, 13:36 • 11739 переглядiв

Також представники військового руху українців і кримських татар повідомляють наступне:

  • Об'єкт охороняється десантниками і представниками ПВК, які розташовуються неподалік.
  • В околицях розташовані системи ППО С-400 і С-300.

Диверсія в Херсонській області: знищено релейний шкаф біля Криму - "АТЕШ"20.10.24, 05:19 • 82266 переглядiв

Ігор Тележніков

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