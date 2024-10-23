Загарбники будують під новоросійськом новий склад боєприпасів – АТЕШ

Під новоросійськом агенти "АТЕШ" зафіксували процес масштабних будівельних робіт. Передбачається, що окупанти вибудовують закриті склади для боєприпасів, - зокрема, з метою захисту від ударів українських БПЛА і ракет.

Пише УНН з посиланням на ТГ-канал військового руху українців і кримських татар "АТЕШ".

Під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ під Новоросійськом агент "АТЕШ" зафіксував процес масштабних будівельних робіт.

Координати: 44.816164023302, 37.58887800894. За нашою інформацією рашисти будують закриті склади для боєприпасів. У теорії вони мають допомогти розосередити наявні запаси БК та вберегти їх від ударів українських БПЛА та ракет.