Загрязнение Днестра после атаки РФ – какие регионы пострадали больше всего

После ракетно-дроновой атаки РФ по Черновицкой области 7 марта Днестр загрязнился нефтепродуктами. Экологический инцидент вышел за пределы области и угрожает не только Украине, но и соседней Молдове. Об этом в эфире "Суспільного" сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко, передает УНН.

По ее словам, сейчас уже в Одесской области отобрали пробы воды, поскольку река – главный источник питьевой воды для областного центра. Сейчас ситуацию оценивают как контролируемую, а специалисты продолжают локализацию загрязнения.

Загрязнение Днестра носит трансграничный характер

Как пояснила Ирина Овчаренко, последствия обстрела 7 марта вышли за пределы Черновицкой области. Из-за повреждения инфраструктуры и попадания обломков сбитых ракет в водные объекты в Днестре появились очаги загрязнения, которые начали двигаться вниз по течению.

Речь идет не о сплошном плотном пятне, а о скоплении мелких пятен, которые слились в один массив. Факт загрязнения визуально установили 10 марта - сказала чиновница.

Она уточнила, что 11 марта собрали сразу несколько комиссий (в том числе международную с участием Молдовы), во время которых стороны согласовали план действий по ликвидации последствий загрязнения.

Сейчас восстановлением экосистемы и безопасного водоснабжения занимаются в районе Оксановки в Винницкой области, а с противоположной стороны, в Молдове, речь идет о районе населенного пункта Сороки, где также есть питьевой водозабор.

Что уже сделали для того, чтобы избежать масштабной экологической катастрофы

Для сдерживания распространения загрязнения уже начали устанавливать боновые заграждения. В то же время из-за порывов ветра и течения работы усложнились: заграждение дважды прорывало.

Несмотря на это, по словам заместителя министра, ситуация остается контролируемой. На месте постоянно работают подразделения ГСЧС, которые удерживают распространение загрязнения. Боновые заграждения установлены как с украинской, так и с молдавской стороны.

Как Одесская область пострадала от загрязнения Днестра

Овчаренко также подтвердила, что в Одесской области, откуда Одесса получает питьевую воду из Днестра, зафиксировали два локальных пятна загрязнения. Площадь одного составляет около 200 квадратных метров, другого — примерно 400 квадратных метров.

По результатам анализов, в пробах воды зафиксировали превышение содержания загрязняющих веществ в 2,5 раза. В то же время, как подчеркнула чиновница, по времени добегания эти очаги не могут быть тем же загрязнением, которое движется из Черновицкой области.

По ее словам, это свидетельствует о том, что после массированного обстрела России речь идет не об одном точечном загрязнении, а о нескольких очагах вдоль Днестра. Также ситуация имеет трансграничное влияние, поскольку угрозу представляет и для водозаборов Молдовы.

Для населения отдельных рекомендаций пока нет

Как отметила Овчаренко, сейчас рекомендации касаются прежде всего предприятий, которые обеспечивают население питьевой водой. По ее словам, до Одесского водозабора загрязнение может добраться примерно за восемь суток от точки, где его фиксируют сейчас.

В то же время в процессе движения по реке концентрация веществ будет уменьшаться из-за разбавления, поэтому ожидается, что она не будет представлять опасности для людей. Водоканалам рекомендовали усилить меры по доочистке воды.

Отдельно чиновница отметила, что на промежутке до Одессы с украинской стороны других питьевых водозаборов нет. Для населения, проживающего вблизи реки, отдельных предупреждений пока не объявляли.

Лаборатории Украины и Молдовы получили одинаковые результаты

Пробы воды отбирали несколько лабораторий, в том числе бассейновая лаборатория рек Причерноморья и Нижнего Дуная, а также представители экоинспекции. Кроме того, пробы брали и молдавские специалисты выше по течению.

Результаты исследований украинской и молдавской сторон совпали. Это подтверждает правильную калибровку мониторинговой базы и отсутствие расхождений в измерениях между двумя странами. Лабораторные исследования указывают на превышение содержания нефтепродуктов в воде в 2,5 раза. При этом точно определить происхождение вещества пока невозможно. Речь идет либо о ракетном топливе, либо о других нефтепродуктах - сказала Овчаренко.

Сейчас, по данным министерства, случаев гибели рыбы или другой биоты не зафиксировали.

Ирина Овчаренко объяснила это тем, что пятно не является сплошным, а температура воды пока не способствует процессам, которые могли бы привести к массовому дефициту кислорода и гибели живых организмов.

В то же время она предостерегла, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, будут ли задерживаться пятна загрязнения на отдельных участках реки, а также от возможных форс-мажорных факторов.

В Минэкономики, окружающей среды и сельского хозяйства рассматривают инцидент как проявление экологической агрессии РФ. По словам Овчаренко, Россия системно наносит ущерб окружающей среде в результате военных действий, и ситуация с Днестром является очередным подтверждением этого.

После консультаций с молдавской стороной Украина готовит консолидированные обращения в ООН и другие международные организации, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды и международной дипломатии в сфере водных ресурсов.

Инцидент, по словам чиновницы, демонстрирует, что последствия действий России выходят за пределы Украины и создают угрозу для населения и водной безопасности соседних государств.

