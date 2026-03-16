Забруднення Дністра після атаки рф – які регіони постраждали найбільше

ukenru
Ексклюзив
15:36 • 568 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 3544 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
13:54 • 12554 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 6548 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
11:08 • 13141 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 24991 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 47132 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 58359 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 47992 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 53992 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
43%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 26302 перегляди
Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg16 березня, 07:40 • 13288 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 22277 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 15821 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 12860 перегляди
Публікації
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 12554 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 13156 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 16131 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 22593 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 94931 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Антоніо Таяні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеська область
Іран
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 26542 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 39471 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 43910 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 49983 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 43901 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Су-34
Ракетний комплекс "Тор"

Забруднення Дністра після атаки рф – які регіони постраждали найбільше

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Через обстріли рф у Дністрі зафіксовано перевищення нафтопродуктів у 2,5 раза. Забруднення рухається до Одеси та загрожує питному водозабору Молдови.

Забруднення Дністра після атаки рф – які регіони постраждали найбільше

Після ракетно-дронової атаки рф по Чернівецькій області 7 березня Дністер забруднився нафтопродуктами. Екологічний інцидент вийшов за межі області й загрожує не лише Україні, але й сусідній Молдові. Про це в ефірі "Суспільного" повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко, передає УНН.

За її словами, наразі вже в Одеській області відібрали проби води, оскільки річка  – головне джерело питної води для обласного центру. Наразі ситуацію оцінюють як контрольовану, а фахівці продовжують локалізацію забруднення. 

Забруднення Дністра має транскордонний характер

Як пояснила Ірина Овчаренко, наслідки обстрілу 7 березня вийшли за межі Чернівецької області. Через пошкодження інфраструктури та потрапляння уламків збитих ракет у водні об’єкти у Дністрі з’явилися осередки забруднення, які почали рухатися вниз за течією.

Йдеться не про суцільну щільну пляму, а про скупчення дрібних плям, які злилися в один масив. Факт забруднення візуально встановили 10 березня

- сказала урядовиця.

Вона уточнила, що 11 березня зібрали одразу кілька комісій (зокрема міжнародну за участі Молдови), під час яких сторони погодили план дій для ліквідації наслідків забруднення. 

Наразі відновленням екосистеми та безпечного водопостачання займаються  в районі Оксанівки на Вінниччині, а з протилежного боку, у Молдові, йдеться про район населеного пункту Сороки, де також є питний водозабір.

Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра, виявили масляні плями, Україна поінформувала Молдову12.03.26, 14:00 • 4915 переглядiв

Що вже зробили для того, щоб уникнути масштабної екологічної катастрофи

Для стримування поширення забруднення вже почали встановлювати бонові загородження. Водночас через пориви вітру та течію роботи ускладнилися: загородження двічі проривало.

Попри це, за словами заступниці міністра, ситуація залишається контрольованою. На місці постійно працюють підрозділи ДСНС, які утримують поширення забруднення. Бонові загородження встановлені як з українського, так і з молдовського боку.

Як Одеська область постраждала від забруднення Дністра 

Овчаренко також  підтвердила, що на Одещині, звідки Одеса отримує питну воду з Дністра, зафіксували дві локальні плями забруднення. Площа однієї становить близько 200 квадратних метрів, іншої — приблизно 400 квадратних метрів.

За результатами аналізів, у пробах води зафіксували перевищення вмісту забруднювальних речовин у 2,5 раза. Водночас як наголосила посадовиця, за часом добігання ці осередки не можуть бути тим самим забрудненням, яке рухається з Чернівецької області.

За її словами, це свідчить про те, що після масованого обстрілу росії йдеться не про одне точкове забруднення, а про кілька осередків уздовж Дністра. Також ситуація має транскордонний вплив, оскільки загрозу становить і для водозаборів Молдови.

Для населення окремих рекомендацій поки немає

Як зазначила Овчаренко, наразі рекомендації стосуються передусім підприємств, які забезпечують населення питною водою. За її словами, до Одеського водозабору забруднення може дістатися приблизно за вісім діб від точки, де його фіксують зараз.

Водночас у процесі руху річкою концентрація речовин зменшуватиметься через розбавлення, тому очікується, що вона не становитиме небезпеки для людей. Водоканалам рекомендували посилити заходи з доочищення води.

Окремо посадовиця зауважила, що на проміжку до Одеси з українського боку інших питних водозаборів немає. Для населення, яке проживає поблизу річки, окремих попереджень поки не оголошували.

Лабораторії України та Молдови отримали однакові результати

Проби води відбирали кілька лабораторій, зокрема басейнова лабораторія річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю, а також представники екоінспекції. Крім того, проби брали й молдовські фахівці вище за течією.

Результати досліджень української та молдовської сторін збіглися. Це підтверджує правильне калібрування моніторингової бази та відсутність розбіжностей у вимірах між двома країнами. Лабораторні дослідження вказують на перевищення вмісту нафтопродуктів у воді у 2,5 раза. При цьому точно визначити походження речовини поки неможливо. Йдеться або про ракетне паливо, або про інші нафтопродукти

- сказала Овчаренко.

Молдова просить допомоги ЄС через масштабний розлив палива у Дністрі13.03.26, 23:34 • 7160 переглядiв

Забруднення Дністра внаслідок обстрілу рф: ознак масової шкоди екосистемі поки не зафіксували

Наразі, за даними міністерства, випадків загибелі риби чи іншої біоти не зафіксували. 

Ірина Овчаренко пояснила це тим, що пляма не є суцільною, а температура води поки не сприяє процесам, які могли б призвести до масового дефіциту кисню та загибелі живих організмів.

Водночас вона застерегла, що подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи затримуватимуться плями забруднення на окремих ділянках річки, а також від можливих форс-мажорних факторів.

Атака рф на річкову екосистему України: Київ готує звернення до міжнародних організацій

У Мінекономіки, довкілля та сільського господарства розглядають інцидент як прояв екологічної агресії рф. За словами Овчаренко, росія системно завдає шкоди довкіллю внаслідок воєнних дій, і ситуація з Дністром є черговим підтвердженням цього.

Після консультацій із молдовською стороною Україна готує консолідовані звернення до ООН та інших міжнародних організацій, які займаються питаннями охорони довкілля та міжнародної дипломатії у сфері водних ресурсів.

Інцидент, за словами посадовиці, демонструє, що наслідки дій росії виходять за межі України та створюють загрозу для населення і водної безпеки сусідніх держав.

Молдова на тлі загрози водопостачанню оголосила екологічну тривогу через забруднення Дністра після удару рф по ГЕС в Україні16.03.26, 08:29 • 5592 перегляди

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Чернівецька область
Вінницька область
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Молдова
Одеса