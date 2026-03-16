Забруднення Дністра після атаки рф – які регіони постраждали найбільше

Після ракетно-дронової атаки рф по Чернівецькій області 7 березня Дністер забруднився нафтопродуктами. Екологічний інцидент вийшов за межі області й загрожує не лише Україні, але й сусідній Молдові. Про це в ефірі "Суспільного" повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко, передає УНН.

За її словами, наразі вже в Одеській області відібрали проби води, оскільки річка – головне джерело питної води для обласного центру. Наразі ситуацію оцінюють як контрольовану, а фахівці продовжують локалізацію забруднення.

Забруднення Дністра має транскордонний характер

Як пояснила Ірина Овчаренко, наслідки обстрілу 7 березня вийшли за межі Чернівецької області. Через пошкодження інфраструктури та потрапляння уламків збитих ракет у водні об’єкти у Дністрі з’явилися осередки забруднення, які почали рухатися вниз за течією.

Йдеться не про суцільну щільну пляму, а про скупчення дрібних плям, які злилися в один масив. Факт забруднення візуально встановили 10 березня - сказала урядовиця.

Вона уточнила, що 11 березня зібрали одразу кілька комісій (зокрема міжнародну за участі Молдови), під час яких сторони погодили план дій для ліквідації наслідків забруднення.

Наразі відновленням екосистеми та безпечного водопостачання займаються в районі Оксанівки на Вінниччині, а з протилежного боку, у Молдові, йдеться про район населеного пункту Сороки, де також є питний водозабір.

Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра, виявили масляні плями, Україна поінформувала Молдову

Що вже зробили для того, щоб уникнути масштабної екологічної катастрофи

Для стримування поширення забруднення вже почали встановлювати бонові загородження. Водночас через пориви вітру та течію роботи ускладнилися: загородження двічі проривало.

Попри це, за словами заступниці міністра, ситуація залишається контрольованою. На місці постійно працюють підрозділи ДСНС, які утримують поширення забруднення. Бонові загородження встановлені як з українського, так і з молдовського боку.

Як Одеська область постраждала від забруднення Дністра

Овчаренко також підтвердила, що на Одещині, звідки Одеса отримує питну воду з Дністра, зафіксували дві локальні плями забруднення. Площа однієї становить близько 200 квадратних метрів, іншої — приблизно 400 квадратних метрів.

За результатами аналізів, у пробах води зафіксували перевищення вмісту забруднювальних речовин у 2,5 раза. Водночас як наголосила посадовиця, за часом добігання ці осередки не можуть бути тим самим забрудненням, яке рухається з Чернівецької області.

За її словами, це свідчить про те, що після масованого обстрілу росії йдеться не про одне точкове забруднення, а про кілька осередків уздовж Дністра. Також ситуація має транскордонний вплив, оскільки загрозу становить і для водозаборів Молдови.

Для населення окремих рекомендацій поки немає

Як зазначила Овчаренко, наразі рекомендації стосуються передусім підприємств, які забезпечують населення питною водою. За її словами, до Одеського водозабору забруднення може дістатися приблизно за вісім діб від точки, де його фіксують зараз.

Водночас у процесі руху річкою концентрація речовин зменшуватиметься через розбавлення, тому очікується, що вона не становитиме небезпеки для людей. Водоканалам рекомендували посилити заходи з доочищення води.

Окремо посадовиця зауважила, що на проміжку до Одеси з українського боку інших питних водозаборів немає. Для населення, яке проживає поблизу річки, окремих попереджень поки не оголошували.

Лабораторії України та Молдови отримали однакові результати

Проби води відбирали кілька лабораторій, зокрема басейнова лабораторія річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю, а також представники екоінспекції. Крім того, проби брали й молдовські фахівці вище за течією.

Результати досліджень української та молдовської сторін збіглися. Це підтверджує правильне калібрування моніторингової бази та відсутність розбіжностей у вимірах між двома країнами. Лабораторні дослідження вказують на перевищення вмісту нафтопродуктів у воді у 2,5 раза. При цьому точно визначити походження речовини поки неможливо. Йдеться або про ракетне паливо, або про інші нафтопродукти - сказала Овчаренко.

Молдова просить допомоги ЄС через масштабний розлив палива у Дністрі

Забруднення Дністра внаслідок обстрілу рф: ознак масової шкоди екосистемі поки не зафіксували

Наразі, за даними міністерства, випадків загибелі риби чи іншої біоти не зафіксували.

Ірина Овчаренко пояснила це тим, що пляма не є суцільною, а температура води поки не сприяє процесам, які могли б призвести до масового дефіциту кисню та загибелі живих організмів.

Водночас вона застерегла, що подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи затримуватимуться плями забруднення на окремих ділянках річки, а також від можливих форс-мажорних факторів.

Атака рф на річкову екосистему України: Київ готує звернення до міжнародних організацій

У Мінекономіки, довкілля та сільського господарства розглядають інцидент як прояв екологічної агресії рф. За словами Овчаренко, росія системно завдає шкоди довкіллю внаслідок воєнних дій, і ситуація з Дністром є черговим підтвердженням цього.

Після консультацій із молдовською стороною Україна готує консолідовані звернення до ООН та інших міжнародних організацій, які займаються питаннями охорони довкілля та міжнародної дипломатії у сфері водних ресурсів.

Інцидент, за словами посадовиці, демонструє, що наслідки дій росії виходять за межі України та створюють загрозу для населення і водної безпеки сусідніх держав.

Молдова на тлі загрози водопостачанню оголосила екологічну тривогу через забруднення Дністра після удару рф по ГЕС в Україні