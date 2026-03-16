$44.140.0350.670.29
ukenru
Молдова на тлі загрози водопостачанню оголосила екологічну тривогу через забруднення Дністра після удару рф по ГЕС в Україні

Київ • УНН

 • 3090 перегляди

Через розлив масел після обстрілу ГЕС в Україні у Молдові запровадили режим екологічної тривоги на 15 днів. Забруднення загрожує водопостачанню сусідньої країни.

Атака рф на гідроелектростанцію в Україні призвела до забруднення в річці Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови, повідомила президентка країни Майя Санду. Як повідомив прем'єр-міністр країни Александр Мунтяну, уряд Молдови запровадив режим екологічної тривоги в басейні річки Дністер терміном на 15 днів пише УНН.

Внаслідок атаки росії на гідроелектростанцію у Новодністровську в Україні стався розлив палива в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу та вживаємо заходів для захисту нашого народу. росія несе повну відповідальність

- написала Санду у X.

Прем'єр-міністр країни Александр Мунтяну зазначив у Facebook, що "війна росії проти України має дедалі більше наслідків, які безпосередньо впливають на нас". "Атака росії на енергетичну інфраструктуру України спричинила хвилю забруднення, яка рухається вздовж річки Дністер і досягає території Республіки Молдова", - зазначив він.

Мунтяну скликав засідання уряду, щоб розглянути пропозицію про введення режиму екологічної тривоги в басейні річки Дністер терміном на 15 днів.

"На засіданні уряду ми схвалили встановлення стану екологічної тривоги терміном на 15 днів. Усі відповідальні установи мобілізовані – задіяні механізми втручання та координації, а центральні та місцеві органи влади постійно діють для моніторингу, обмеження наслідків забруднення та захисту джерел води", - вказав прем'єр Молдови.

"Хвиля забруднення продовжує рухатися вниз за течією, і в районі Наславча – Сорока спостерігаються перевищення допустимих значень вмісту нафтопродуктів та ароматичних вуглеводнів у воді. Навіть якщо в деяких точках значення можуть тимчасово повернутися до допустимих меж, речовина продовжує надходити хвилями, що ускладнює точне прогнозування розвитку подій", - вказав Мунтяну.

Доповнення

Атака рф на Дністровську ГЕС призвела до транскордонного забруднення річки Дністер технічними маслами, Україна поінформувала Молдову.

Молдова просить допомоги ЄС через масштабний розлив палива у Дністрі13.03.26, 23:34 • 7079 переглядiв

Юлія Шрамко

