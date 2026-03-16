Молдова на фоне угрозы водоснабжению объявила режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра после удара РФ по ГЭС в Украине

Атака РФ на гидроэлектростанцию в Украине привела к загрязнению в реке Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы, сообщила президент страны Майя Санду. Как сообщил премьер-министр страны Александр Мунтяну, правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр сроком на 15 дней, пишет УНН.

В результате атаки России на гидроэлектростанцию в Новоднестровске в Украине произошел разлив топлива в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и принимаем меры для защиты нашего народа. Россия несет полную ответственность - написала Санду в X.

Премьер-министр страны Александр Мунтяну отметил в Facebook, что "война России против Украины имеет все больше последствий, которые непосредственно влияют на нас". "Атака России на энергетическую инфраструктуру Украины вызвала волну загрязнения, которая движется вдоль реки Днестр и достигает территории Республики Молдова", - отметил он.

Мунтяну созвал заседание правительства, чтобы рассмотреть предложение о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр сроком на 15 дней.

"На заседании правительства мы одобрили установление состояния экологической тревоги сроком на 15 дней. Все ответственные учреждения мобилизованы – задействованы механизмы вмешательства и координации, а центральные и местные органы власти постоянно действуют для мониторинга, ограничения последствий загрязнения и защиты источников воды", - указал премьер Молдовы.

"Волна загрязнения продолжает двигаться вниз по течению, и в районе Наславча – Сорока наблюдаются превышения допустимых значений содержания нефтепродуктов и ароматических углеводородов в воде. Даже если в некоторых точках значения могут временно вернуться к допустимым пределам, вещество продолжает поступать волнами, что затрудняет точное прогнозирование развития событий", - указал Мунтяну.

Дополнение

