$44.1650.96
ukenru
05:44 • 5864 просмотра
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1м/с
71%
753мм
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Туск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Китай
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ06:56 • 106 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 31071 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 35855 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 42278 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 36630 просмотра
Актуальное
Фильм
Техника
Социальная сеть
Ручная граната
Boeing P-8 Poseidon

Молдова на фоне угрозы водоснабжению объявила режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра после удара РФ по ГЭС в Украине

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Из-за разлива масел после обстрела ГЭС в Украине в Молдове ввели режим экологической тревоги на 15 дней. Загрязнение угрожает водоснабжению соседней страны.

Атака РФ на гидроэлектростанцию в Украине привела к загрязнению в реке Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы, сообщила президент страны Майя Санду. Как сообщил премьер-министр страны Александр Мунтяну, правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр сроком на 15 дней, пишет УНН.

В результате атаки России на гидроэлектростанцию в Новоднестровске в Украине произошел разлив топлива в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и принимаем меры для защиты нашего народа. Россия несет полную ответственность

- написала Санду в X.

Премьер-министр страны Александр Мунтяну отметил в Facebook, что "война России против Украины имеет все больше последствий, которые непосредственно влияют на нас". "Атака России на энергетическую инфраструктуру Украины вызвала волну загрязнения, которая движется вдоль реки Днестр и достигает территории Республики Молдова", - отметил он.

Мунтяну созвал заседание правительства, чтобы рассмотреть предложение о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр сроком на 15 дней.

"На заседании правительства мы одобрили установление состояния экологической тревоги сроком на 15 дней. Все ответственные учреждения мобилизованы – задействованы механизмы вмешательства и координации, а центральные и местные органы власти постоянно действуют для мониторинга, ограничения последствий загрязнения и защиты источников воды", - указал премьер Молдовы.

"Волна загрязнения продолжает двигаться вниз по течению, и в районе Наславча – Сорока наблюдаются превышения допустимых значений содержания нефтепродуктов и ароматических углеводородов в воде. Даже если в некоторых точках значения могут временно вернуться к допустимым пределам, вещество продолжает поступать волнами, что затрудняет точное прогнозирование развития событий", - указал Мунтяну.

Дополнение

Атака РФ на Днестровскую ГЭС привела к трансграничному загрязнению реки техническими маслами, Украина проинформировала Молдову.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости МираПогода и окружающая среда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Украина
Молдова