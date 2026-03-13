Молдова просит помощи ЕС из-за масштабного разлива топлива в Днестре

Молдова обратилась за помощью к Европейскому Союзу из-за разлива топлива на реке Днестр. Об этом сообщил премьер-министр страны Александру Мунтяну, информирует УНН со ссылкой на NewsMaker.

По его словам, над устранением последствий уже работают специалисты из Молдовы, Румынии и Украины, задействована армия.

Мы просим европейских партнеров о поддержке для быстрой мобилизации команд специалистов и необходимого оборудования для работы на Днестре. Речь идет об оборудовании для улавливания, удержания и сбора нефтяных загрязнений из воды, а также о мобильных станциях для тестирования качества воды - сказал Мунтяну.

В свою очередь министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер сообщил, что последние лабораторные анализы подтверждают положительную динамику – работы на месте помогают восстановить безопасные показатели воды. По его словам, аварийные службы остаются мобилизованными круглосуточно, работы продолжат в ближайшие дни, поскольку источник загрязнения все еще сохраняется.

Мы внимательно изучаем последние лабораторные анализы и вскоре дадим новые рекомендации для населения. Мы будем прозрачно информировать о каждом этапе мониторинга до полного разрешения ситуации - отметил чиновник.

Атака РФ на Днестровскую ГЭС привела к трансграничному загрязнению реки техническими маслами. Украина, как сторона договора между Кабинетом министров и правительством Республики Молдова о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр, "незамедлительно и официально проинформировала молдавских партнеров о факте трансграничного загрязнения",

