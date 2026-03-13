Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 21646 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 42235 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 27804 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 45458 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 70289 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 96018 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 46159 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 29109 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21852 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 24320 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Молдова просит помощи ЕС из-за масштабного разлива топлива в Днестре

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Власти Молдовы привлекли армию и просят у ЕС оборудование для сбора нефтепродуктов. Загрязнение реки техническими маслами возникло из-за атаки РФ на Днестровскую ГЭС.

Молдова просит помощи ЕС из-за масштабного разлива топлива в Днестре

Молдова обратилась за помощью к Европейскому Союзу из-за разлива топлива на реке Днестр. Об этом сообщил премьер-министр страны Александру Мунтяну, информирует УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

По его словам, над устранением последствий уже работают специалисты из Молдовы, Румынии и Украины, задействована армия.

Мы просим европейских партнеров о поддержке для быстрой мобилизации команд специалистов и необходимого оборудования для работы на Днестре. Речь идет об оборудовании для улавливания, удержания и сбора нефтяных загрязнений из воды, а также о мобильных станциях для тестирования качества воды

- сказал Мунтяну.

В свою очередь министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер сообщил, что последние лабораторные анализы подтверждают положительную динамику – работы на месте помогают восстановить безопасные показатели воды. По его словам, аварийные службы остаются мобилизованными круглосуточно, работы продолжат в ближайшие дни, поскольку источник загрязнения все еще сохраняется.

Мы внимательно изучаем последние лабораторные анализы и вскоре дадим новые рекомендации для населения. Мы будем прозрачно информировать о каждом этапе мониторинга до полного разрешения ситуации

- отметил чиновник.

Напомним

Атака РФ на Днестровскую ГЭС привела к трансграничному загрязнению реки техническими маслами. Украина, как сторона договора между Кабинетом министров и правительством Республики Молдова о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр, "незамедлительно и официально проинформировала молдавских партнеров о факте трансграничного загрязнения",

Вадим Хлюдзинский

