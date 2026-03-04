$43.450.22
09:19 • 9406 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 35272 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 65107 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 55186 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 60460 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 57695 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 33068 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28135 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25874 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35567 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности в энергетике на 2 месяца

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 60 дней. Решение было принято 4 марта из-за событий на Ближнем Востоке.

Правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности в энергетике на 2 месяца

Правительство Молдовы одобрило предложение Национального центра управления кризисными ситуациями ввести на 60 дней режим повышенной готовности в энергетическом секторе. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, решение было принято на заседании 4 марта в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. Об этом пишет Newsmaker, пишет УНН.

Детали

Кабинет Министров одобрил решение ввести режим повышенной готовности в энергетическом секторе. В правительстве считают, что ситуация не требует исключительных мер, поэтому введение режима чрезвычайного положения пока не требуется. В то же время власти обеспокоены энергетической и экономической безопасностью страны и граждан, поэтому подготовили план управления потенциальными рисками.

В субботу мы поняли, что это серьезный кризис — война, продолжительность которой нам неизвестна. Спасибо Министерству иностранных дел за принятые меры и обеспечение безопасности государства и наших граждан. После этого мы начали думать об энергетической безопасности и маршрутах поставок. Потому что, очевидно, учитывая войну на Ближнем Востоке, некоторые маршруты изменились

- сказал на заседании Кабмина премьер-министр Александр Мунтяну.

Введенный правительством режим повышенной готовности в энергетике предусматривает обеспечение минимальных запасов нефтепродуктов, регулирование экспорта электроэнергии из возобновляемых источников для защиты национальной энергосистемы и подготовку к началу сельскохозяйственного сезона, который предусматривает высокое потребление дизельного топлива.

Поставки энергоносителей и нефтепродуктов продолжаются в обычном режиме, а принятые меры носят превентивный и организационный характер, чтобы избежать каких-либо перебоев. Призываем граждан доверять властям и не делать закупки впрок, ведь режим вводят именно для того, чтобы гарантировать наличие достаточных запасов и предотвратить возможный дефицит

- заверили в правительстве.

До 6 марта Кабмин подготовит дополнительные меры для укрепления способности государства реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Молдова