Правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности в энергетике на 2 месяца

Правительство Молдовы одобрило предложение Национального центра управления кризисными ситуациями ввести на 60 дней режим повышенной готовности в энергетическом секторе. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, решение было принято на заседании 4 марта в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. Об этом пишет Newsmaker, пишет УНН.

Детали

Кабинет Министров одобрил решение ввести режим повышенной готовности в энергетическом секторе. В правительстве считают, что ситуация не требует исключительных мер, поэтому введение режима чрезвычайного положения пока не требуется. В то же время власти обеспокоены энергетической и экономической безопасностью страны и граждан, поэтому подготовили план управления потенциальными рисками.

В субботу мы поняли, что это серьезный кризис — война, продолжительность которой нам неизвестна. Спасибо Министерству иностранных дел за принятые меры и обеспечение безопасности государства и наших граждан. После этого мы начали думать об энергетической безопасности и маршрутах поставок. Потому что, очевидно, учитывая войну на Ближнем Востоке, некоторые маршруты изменились - сказал на заседании Кабмина премьер-министр Александр Мунтяну.

Введенный правительством режим повышенной готовности в энергетике предусматривает обеспечение минимальных запасов нефтепродуктов, регулирование экспорта электроэнергии из возобновляемых источников для защиты национальной энергосистемы и подготовку к началу сельскохозяйственного сезона, который предусматривает высокое потребление дизельного топлива.

Поставки энергоносителей и нефтепродуктов продолжаются в обычном режиме, а принятые меры носят превентивный и организационный характер, чтобы избежать каких-либо перебоев. Призываем граждан доверять властям и не делать закупки впрок, ведь режим вводят именно для того, чтобы гарантировать наличие достаточных запасов и предотвратить возможный дефицит - заверили в правительстве.

До 6 марта Кабмин подготовит дополнительные меры для укрепления способности государства реагировать в чрезвычайных ситуациях.

