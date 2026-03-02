Украина введет лицензирование импорта из Молдовы в ответ на ограничение экспорта мяса птицы

Кабинет Министров планирует ввести лицензирование импорта винограда, вина и спирта из Молдовы в ответ на ограничение экспорта украинского мяса птицы. Это решение защищает экономические интересы Украины и соответствует нормам международного торгового права. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Основанием стало решение Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) от 26 января 2026 года № 48 о временной приостановке импорта мяса птицы, субпродуктов и продукции из него из Украины. В нотификации ВТО были приведены некорректные причины такого решения, что создает риск распространения необоснованных ограничений на украинскую продукцию.

Украина сразу инициировала государственный контроль и расследование. Метронидазол обнаружен только в одном образце кормов, что свидетельствует о единичном случае. Никаких несоответствий в самом мясе птицы не зафиксировано.

Напомним

Украина наложила санкции на 10 российских транспортно-логистических предприятий, поддерживающих российскую армию и действующих на оккупированных территориях. Эти компании также вовлечены в параллельный импорт товаров двойного назначения.