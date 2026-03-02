Украина введет лицензирование импорта из Молдовы в ответ на ограничение экспорта мяса птицы
Киев • УНН
Кабмин Украины планирует ввести лицензирование импорта винограда, вина и спирта из Молдовы. Это ответ на ограничение экспорта украинского мяса птицы.
Кабинет Министров планирует ввести лицензирование импорта винограда, вина и спирта из Молдовы в ответ на ограничение экспорта украинского мяса птицы. Это решение защищает экономические интересы Украины и соответствует нормам международного торгового права. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.
Детали
Основанием стало решение Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) от 26 января 2026 года № 48 о временной приостановке импорта мяса птицы, субпродуктов и продукции из него из Украины. В нотификации ВТО были приведены некорректные причины такого решения, что создает риск распространения необоснованных ограничений на украинскую продукцию.
Украина сразу инициировала государственный контроль и расследование. Метронидазол обнаружен только в одном образце кормов, что свидетельствует о единичном случае. Никаких несоответствий в самом мясе птицы не зафиксировано.
Напомним
