Украина введет лицензирование импорта из Молдовы в ответ на ограничение экспорта мяса птицы

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
11:19 • 13306 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 10964 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 36198 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 69458 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 64751 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69060 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75713 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75638 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 79011 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 80370 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
56%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 18415 просмотра
Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии2 марта, 04:12 • 11420 просмотра
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 8694 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 25629 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 14270 просмотра
публикации
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 6756 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 13304 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 128445 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 134165 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 115140 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 182 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 3178 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 69717 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 67419 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 62708 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Украина введет лицензирование импорта из Молдовы в ответ на ограничение экспорта мяса птицы

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Кабмин Украины планирует ввести лицензирование импорта винограда, вина и спирта из Молдовы. Это ответ на ограничение экспорта украинского мяса птицы.

Украина введет лицензирование импорта из Молдовы в ответ на ограничение экспорта мяса птицы

Кабинет Министров планирует ввести лицензирование импорта винограда, вина и спирта из Молдовы в ответ на ограничение экспорта украинского мяса птицы. Это решение защищает экономические интересы Украины и соответствует нормам международного торгового права. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Основанием стало решение Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) от 26 января 2026 года № 48 о временной приостановке импорта мяса птицы, субпродуктов и продукции из него из Украины. В нотификации ВТО были приведены некорректные причины такого решения, что создает риск распространения необоснованных ограничений на украинскую продукцию.

Украина сразу инициировала государственный контроль и расследование. Метронидазол обнаружен только в одном образце кормов, что свидетельствует о единичном случае. Никаких несоответствий в самом мясе птицы не зафиксировано.

Напомним

Украина наложила санкции на 10 российских транспортно-логистических предприятий, поддерживающих российскую армию и действующих на оккупированных территориях. Эти компании также вовлечены в параллельный импорт товаров двойного назначения.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Кабинет Министров Украины
Всемирная торговая организация
Украина
Молдова