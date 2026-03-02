Україна запровадить ліцензування імпорту з Молдови у відповідь на обмеження експорту м’яса птиці
Київ • УНН
Кабмін України планує ввести ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Молдови. Це відповідь на обмеження експорту українського м'яса птиці.
Кабінет Міністрів планує запровадити ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Молдови у відповідь на обмеження експорту українського м’яса птиці. Це рішення захищає економічні інтереси України та відповідає нормам міжнародного торговельного права. Про це повідомляє Мінекономіки, пише УНН.
Деталі
Підставою стало рішення Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA) від 26 січня 2026 року № 48 про тимчасове призупинення імпорту м’яса птиці, субпродуктів та продукції з нього з України. У нотифікації до СОТ були наведені некоректні причини такого рішення, що створює ризик поширення необґрунтованих обмежень на українську продукцію.
Україна одразу ініціювала державний контроль і розслідування. Метронідазол виявлено лише в одному зразку кормів, що свідчить про поодинокий випадок. Жодних невідповідностей у самому м’ясі птиці не зафіксовано.
