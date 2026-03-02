$43.100.11
12:02 • 4690 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
11:19 • 12805 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 10667 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 35909 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 69176 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
1 березня, 17:51 • 64593 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 68946 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75659 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75603 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78980 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:19 • 12826 перегляди
Україна запровадить ліцензування імпорту з Молдови у відповідь на обмеження експорту м’яса птиці

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Кабмін України планує ввести ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Молдови. Це відповідь на обмеження експорту українського м'яса птиці.

Україна запровадить ліцензування імпорту з Молдови у відповідь на обмеження експорту м’яса птиці

Кабінет Міністрів планує запровадити ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Молдови у відповідь на обмеження експорту українського м’яса птиці. Це рішення захищає економічні інтереси України та відповідає нормам міжнародного торговельного права. Про це повідомляє Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Підставою стало рішення Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA) від 26 січня 2026 року № 48 про тимчасове призупинення імпорту м’яса птиці, субпродуктів та продукції з нього з України. У нотифікації до СОТ були наведені некоректні причини такого рішення, що створює ризик поширення необґрунтованих обмежень на українську продукцію.

Україна одразу ініціювала державний контроль і розслідування. Метронідазол виявлено лише в одному зразку кормів, що свідчить про поодинокий випадок. Жодних невідповідностей у самому м’ясі птиці не зафіксовано.

Нагадаємо

Україна наклала санкції на 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що підтримують російську армію та діють на окупованих територіях. Ці компанії також залучені до паралельного імпорту товарів подвійного призначення.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Санкції
Кабінет Міністрів України
Світова організація торгівлі
Україна
Молдова