Уряд Молдови запровадив режим підвищеної готовності в енергетиці на 2 місяці

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Уряд Молдови запровадив режим підвищеної готовності в енергетичному секторі на 60 днів. Рішення ухвалили 4 березня через події на Близькому Сході.

Уряд Молдови запровадив режим підвищеної готовності в енергетиці на 2 місяці

Уряд Молдови схвалив пропозицію Національного центру управління кризовими ситуаціями запровадити на 60 днів режим підвищеної готовності в енергетичному секторі. Як повідомили в пресслужбі Кабміну, рішення ухвалили на засіданні 4 березня у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході. Про це пише Newsmaker, пише УНН.

Деталі

Кабінет Міністрів схвалив рішення запровадити режим підвищеної готовності в енергетичному секторі. В уряді вважають, що ситуація не потребує виняткових заходів, тому введення режиму надзвичайного стану наразі не потрібне. Водночас влада занепокоєна енергетичною та економічною безпекою країни і громадян, тому підготувала план управління потенційними ризиками.

У суботу ми зрозуміли, що це серйозна криза — війна, тривалість якої нам невідома. Дякую Міністерству закордонних справ за вжиті заходи та забезпечення безпеки держави і наших громадян. Після цього ми почали думати про енергетичну безпеку та маршрути постачання. Бо, очевидно, з огляду на війну на Близькому Сході, деякі маршрути змінилися

- сказав на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Олександр Мунтяну.

Запроваджений урядом режим підвищеної готовності в енергетиці передбачає забезпечення мінімальних запасів нафтопродуктів, регулювання експорту електроенергії з відновлюваних джерел для захисту національної енергосистеми та підготовку до початку сільськогосподарського сезону, який передбачає високе споживання дизельного пального.

Постачання енергоносіїв і нафтопродуктів триває у звичайному режимі, а вжиті заходи мають превентивний та організаційний характер, щоб уникнути будь-яких перебоїв. Закликаємо громадян довіряти владі та не робити закупівлі про запас, адже режим запроваджують саме для того, щоб гарантувати наявність достатніх запасів і запобігти можливому дефіциту

- запевнили в уряді.

До 6 березня Кабмін підготує додаткові заходи для зміцнення спроможності держави реагувати в надзвичайних ситуаціях.

