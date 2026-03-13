13 березня, 14:21
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
13 березня, 12:53
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
13 березня, 10:42
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
12 березня, 21:38
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
12 березня, 15:26
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
12 березня, 13:11
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
12 березня, 11:13
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Молдова просить допомоги ЄС через масштабний розлив палива у Дністрі

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Влада Молдови залучила армію та просить у ЄС обладнання для збору нафтопродуктів. Забруднення річки технічними маслами виникло через атаку рф на Дністровьску ГЕС.

Молдова просить допомоги ЄС через масштабний розлив палива у Дністрі

Молдова звернулася за допомогою до Європейського Союзу через розлив палива на річці Дністер Про це повідомив прем’єр-міністр країни Александру Мунтяну, інформує УНН із посиланням на NewsMaker.

Деталі

За його словами, над усуненням наслідків уже працюють фахівці з Молдови, Румунії та України, залучено армію.

Ми просимо європейських партнерів про підтримку для швидкої мобілізації команд фахівців та необхідного обладнання для роботи на Дністрі. Йдеться про обладнання для уловлювання, утримання та збору нафтових забруднень з води, а також про мобільні станції для тестування якості води

- сказав Мунтяну.

У свою чергу міністр довкілля Молдови Георге Хаждер повідомив, що останні лабораторні аналізи підтверджують позитивну динаміку – роботи на місці допомагають відновити безпечні показники води. За його словами, аварійні служби залишаються мобілізованими цілодобово, роботи продовжать найближчими днями, оскільки джерело забруднення все ще зберігається.

Ми уважно вивчаємо останні лабораторні аналізи та незабаром дамо нові рекомендації для населення. Ми прозоро інформуватимемо про кожен етап моніторингу до повного вирішення ситуації

- зазначив урядовець.

Нагадаємо

Атака рф на Дністровську ГЕС призвела до транскордонного забруднення річки технічними мастилами. Україна, як сторона договору між Кабінетом міністрів та урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, "невідкладно та офіційно поінформувала молдовських партнерів про факт транскордонного забруднення",

Уряд Молдови запровадив режим підвищеної готовності в енергетиці на 2 місяці04.03.26, 14:02 • 6416 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоСвіт
Європейський Союз
Румунія
Україна
Молдова