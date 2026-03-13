Молдова просить допомоги ЄС через масштабний розлив палива у Дністрі

Молдова звернулася за допомогою до Європейського Союзу через розлив палива на річці Дністер Про це повідомив прем’єр-міністр країни Александру Мунтяну, інформує УНН із посиланням на NewsMaker.

За його словами, над усуненням наслідків уже працюють фахівці з Молдови, Румунії та України, залучено армію.

Ми просимо європейських партнерів про підтримку для швидкої мобілізації команд фахівців та необхідного обладнання для роботи на Дністрі. Йдеться про обладнання для уловлювання, утримання та збору нафтових забруднень з води, а також про мобільні станції для тестування якості води - сказав Мунтяну.

У свою чергу міністр довкілля Молдови Георге Хаждер повідомив, що останні лабораторні аналізи підтверджують позитивну динаміку – роботи на місці допомагають відновити безпечні показники води. За його словами, аварійні служби залишаються мобілізованими цілодобово, роботи продовжать найближчими днями, оскільки джерело забруднення все ще зберігається.

Ми уважно вивчаємо останні лабораторні аналізи та незабаром дамо нові рекомендації для населення. Ми прозоро інформуватимемо про кожен етап моніторингу до повного вирішення ситуації - зазначив урядовець.

Атака рф на Дністровську ГЕС призвела до транскордонного забруднення річки технічними мастилами. Україна, як сторона договору між Кабінетом міністрів та урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, "невідкладно та офіційно поінформувала молдовських партнерів про факт транскордонного забруднення",

