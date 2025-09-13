За сутки зафиксировано 183 боевых столкновения, враг сбросил 140 управляемых бомб - Генштаб
За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения, противник нанес 3 ракетных и 81 авиационный удары, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб. Враг совершил 5206 обстрелов, задействовав 6070 дронов-камикадзе.
Детали
Враг совершил 5206 обстрелов, из них 59 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6070 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Белогорье, Зализничное, Новояковлевка, Веселянка Запорожской области; Херсон, Львово Херсонской области.
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 133 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодязей и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Ставки.
На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещеевки, Степановки, Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Затишок, Новоекономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороне, Малеевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филиала, Ивановки, Александрограда.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
