12 сентября, 19:25 • 12852 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 25782 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 20062 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 32319 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 41290 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 33182 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 32182 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23693 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32795 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20718 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
За сутки зафиксировано 183 боевых столкновения, враг сбросил 140 управляемых бомб - Генштаб

Киев • УНН

 • 106 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения, противник нанес 3 ракетных и 81 авиационный удары, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб. Враг совершил 5206 обстрелов, задействовав 6070 дронов-камикадзе.

За сутки зафиксировано 183 боевых столкновения, враг сбросил 140 управляемых бомб - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 81 авиационный ударов, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Враг совершил 5206 обстрелов, из них 59 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6070 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Белогорье, Зализничное, Новояковлевка, Веселянка Запорожской области; Херсон, Львово Херсонской области.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 133 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодязей и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Затишок, Новоекономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороне, Малеевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филиала, Ивановки, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Армия рф потеряла 950 военных и 39 артсистем за сутки - Генштаб13.09.25, 07:59 • 576 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Херсонская область
Северск
Краматорск
Херсон
Купянск