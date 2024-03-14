За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 93 залповых обстрела

За последние сутки произошло 79 боевых столкновений. рф нанесла 2 ракетных и 64 авиационных удара. Совершено 93 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 2 ракетных и 64 авиационных удара, а также совершили 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по ряду населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Около 150 населенных пунктов были под артиллерийским обстрелом в разных регионах Украины.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: остается все без изменений.

Северский и Слобожанский: оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах.

Купянское направление: Защитники отбили 4 атаки россиян в Харьковской области.

Лиманский: ВСУ отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: Силы обороны отбили 3 атаки россиян в Донецкой области.

Авдеевский: Защитники отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: россияне 29 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 7 атак противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 2 безуспешных штурма позиций.

Добавим

Авиация Сил обороны Украины осуществила удары по 7 районам вражеских войск. Подразделения ракетных войск также нанесли удары по 2 районам, где был сосредоточен противник.

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела