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Европейский Союз ожидает независимого и расследования отравления Навального

Киев • УНН

 • 10272 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Европейский Союз ожидает быстрого, независимого и тщательного расследования возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении ЕС по итогам переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

Европейский Союз ожидает независимого и расследования отравления Навального

“Европейский Союз ожидает быстрого, независимого и тщательного расследования его (Навального — ред.) вероятного отравления и, если оно будет подтверждено, привлечение виновных к ответственности. Мы по-прежнему ожидаем, что российская власть выполнит свое обещание позволить господину Навальному безопасно и быстро перевезти за границу для лечения в соответствии с пожеланиями его семьи”, — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице в РФ.

Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме.

Напомним, ранее заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что исследования, проведенные на сегодняшний день, не выявили яда в крови или в моче оппозиционера Алексея Навального.

В то же время супруга российского оппозиционера заявила, что транспортная полиция нашла вещество, которым его отравили.

Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больницы не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

Позже стало известно, что Навального позволили транспортировать в немецкую клинику.

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