Европейский Союз ожидает независимого и расследования отравления Навального

Напомним, ранее заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что исследования, проведенные на сегодняшний день, не выявили яда в крови или в моче оппозиционера Алексея Навального.
В то же время супруга российского оппозиционера заявила, что транспортная полиция нашла вещество, которым его отравили.
Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больницы не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.
Позже стало известно, что Навального позволили транспортировать в немецкую клинику.
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