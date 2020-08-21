ЄСПЛ розгляне запит про відправлення Навального на лікування до Німеччини

"Європейський суд з прав людини сьогодні отримав клопотання про застосування забезпечувальних заходів від імені Олексія Навального з проханням, щоб Суд зобов'язав уряд Росії дозволити перевезти Навального до Німеччини для лікування. Тепер Суд прийме рішення за запитом, поданим відповідно до правила 39 Регламенту Суду про тимчасові заходи", - йдеться в повідомленні.



За даними ЄСПЛ, автори запиту вимагають прийняття рішення як забезпечувальний захід у зв'язку з тим, що, залишаючись в лікарні в Омську, Навальний "наражається на ризик для свого життя або здоров'я".

"Суд задовольняє такі запити тільки у виняткових випадках, коли в іншому випадку заявникам загрожує реальний ризик заподіяння непоправної шкоди", - заявили в суді.



Як повідомляв УНН, Навальний перебуває у комі в лікарні, його підключили до апарату штучного дихання. Прессекретар заснованого Навальним фонду з боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила у соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають документи для транспортування опозиціонера. Прессекретар російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона передбачає, що отруту підсипали в його чай, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.