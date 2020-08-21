ЕСПЧ рассмотрит запрос об отправке Навального на лечение в Германию

"Европейский суд по правам человека сегодня получил ходатайство о применении обеспечительных мер от имени Алексея Навального с просьбой, чтобы Суд обязал правительство России разрешить перевезти Навального в Германию для лечения. Теперь Суд примет решение по запросу, поданному в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда о временных мерах", - говорится в сообщении.



По данным ЕСПЧ, авторы запроса требуют принятия решения в качестве обеспечительной меры в связи с тем, что, оставаясь в больнице в Омске, Навальный "подвергается риску для своей жизни или здоровья".

"Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда в противном случае заявителям угрожает реальный риск причинения непоправимого вреда", - заявили в суде.



Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице не дают документы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.