Російський опозиціонер Навальний в реанімації через отруєння

“Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню”, — написала Ярмиш.

У коментарі “Новая газета” вона додала, що цей діагноз йому поставили лікарі. “Очевидно, його отруїли”, — додала вона.

Вона припустила, що опозиціонера отруїли чимось, підмішаним в чай. “Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості”, написала вона, та через 10 хвилин додала у Twitter, що “Олексій (Навальний) в реанімації”.

Це не перший раз, коли здоров’я Навального псується через отруєння. Наприкінці липня минулого року російському опозиціонеру стало погано під час відбування адміністративного арешту в московському спецприймальнику. За його словами, у нього “горіла і кололась” шкіра на обличчі, шиї і вухах.

28 липня 2019 року його госпіталізували і поставили діагноз “контактний дерматит”. На наступний день відправили назад під варту. Опозиціонер припустив, що його міг отруїти хтось сторонній, хто потрапив в його камеру, це тоді допустив й особистий лікар опозиціонера. Пізніше президент США Дональд Трамп пообіцяв розібратися в історії з госпіталізацією Навального.

Навальний є одним із найактивніших критиків президента Росії Володимира Путіна, багато разів був ув’язнений, позбавлений можливості балотуватися на посаду президента Росії та був кандидатом на мера російської столиці Москви.