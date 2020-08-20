Российский оппозиционер Навальный в реанимации из-за отравления
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. У российского оппозиционера Алексея Навального диагностировали токсическое отравление во время перелета из Томска в Москву. Об этом в своем Твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает УНН.
“Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу”, — написала Ярмыш.
В комментарии “Новая газета” она добавила, что этот диагноз ему поставили врачи. “Очевидно, его отравили”, — добавила она.
Она предположила, что оппозиционера отравили чем-то, подмешанным в чай. “Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания”, — написала она в Twitter и через 10 минут добавила, что “Алексей (Навальный) в реанимации”.
Это не первый раз, когда здоровье Навального портится из-за отравления. В конце июля прошлого года российскому оппозиционеру стало плохо во время отбывания административного ареста в московском спецприемнике. По его словам, у него “горела и кололась” кожа на лице, шее и ушах.
28 июля 2019 года его госпитализировали и поставили диагноз “контактный дерматит”. На следующий день отправили обратно под стражу. Оппозиционер предположил, что его мог отравить кто-то посторонний, кто попал в его камеру, это тогда допустил и личный врач оппозиционера. Позже президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в истории с госпитализацией Навального.
Навальный является одним из самых активных критиков президента России Владимира Путина, много раз был заключен, лишен возможности баллотироваться на пост президента России и был кандидатом в мэры российской столицы Москвы.