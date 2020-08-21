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Франція очікує діалогу від Росії з Євросоюзом щодо ситуації в Білорусі

Франція очікує діалогу від Росії з Євросоюзом щодо ситуації в Білорусі

Київ • УНН

 • 16071 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Франція очікує діалогу від Росії з Євросоюзом щодо ситуації в Білорусі, та занепокоєна отруєнням російського опозиціонера. Про це у своєму Twitter заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.

“Що стосується ситуації в Білорусі, то від Росії ми очікуємо відвертого і щирого діалогу з Європейським Союзом, з Німеччиною і Францією, а також ефективного посередництва. Ми запропонували, щоб ОБСЄ брала участь в посередництві. Росія за це”, — написав Макрон.

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За його словами, ситуація з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального “викликає занепокоєння”.

“Ми обговорили це з канцлером (Германії Ангелою Меркель — ред.). Ми готові надати йому і його родичам всю необхідну допомогу в плані здоров’я, притулку і захисту. Доведеться внести ясність”, — заявив Макрон у Twitter.

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Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не хотів би, щоб в Білорусі повторився український сценарій.

Нагадаємо, Євросоюз не визнає результатів президентських виборів у Білорусі.

Sur la situation en Biélorussie, ce que nous attendons de la Russie c’est un dialogue franc et sincère avec l’Union européenne, avec l’Allemagne et la France, et une médiation efficace. Nous avons proposé que l’OSCE soit impliquée pour une médiation. La Russie y est favorable.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2020

La situation d’Alexeï Navalny est préoccupante. Nous en avons discuté avec la Chancelière. Nous sommes prêts à lui apporter toute l’assistance nécessaire, ainsi qu’à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l’asile et de la protection. Toute la clarté devra être faite.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2020

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