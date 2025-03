Франція очікує діалогу від Росії з Євросоюзом щодо ситуації в Білорусі

“Що стосується ситуації в Білорусі, то від Росії ми очікуємо відвертого і щирого діалогу з Європейським Союзом, з Німеччиною і Францією, а також ефективного посередництва. Ми запропонували, щоб ОБСЄ брала участь в посередництві. Росія за це”, — написав Макрон.

За його словами, ситуація з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального “викликає занепокоєння”.

“Ми обговорили це з канцлером (Германії Ангелою Меркель — ред.). Ми готові надати йому і його родичам всю необхідну допомогу в плані здоров’я, притулку і захисту. Доведеться внести ясність”, — заявив Макрон у Twitter.

Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не хотів би, щоб в Білорусі повторився український сценарій.



Нагадаємо, Євросоюз не визнає результатів президентських виборів у Білорусі.

