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Франция ожидает диалога от России с Евросоюзом о ситуации в Беларуси

Франция ожидает диалога от России с Евросоюзом о ситуации в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 16060 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Франция ожидает диалога от России с Евросоюзом о ситуации в Беларуси, и обеспокоена отравлением российского оппозиционера. Об этом в своем Twitter заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

“Что касается ситуации в Беларуси, то от России мы ожидаем откровенного и искреннего диалога с Европейским Союзом, с Германией и Францией, а также эффективного посредничества. Мы предложили, чтобы ОБСЕ участвовала в посредничестве. Россия за это”, — написал Макрон.

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По его словам, ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального “вызывает беспокойство”.

“Мы обсудили это с канцлером (Германии Ангелой Меркель — ред.). Мы готовы предоставить ему и его родственникам всю необходимую помощь в плане здоровья, убежища и защиты. Придется внести ясность”, — заявил Макрон в Twitter.

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Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не хотел бы, чтобы в Беларуси повторился украинский сценарий.

Напомним, Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Беларуси.

Sur la situation en Biélorussie, ce que nous attendons de la Russie c’est un dialogue franc et sincère avec l’Union européenne, avec l’Allemagne et la France, et une médiation efficace. Nous avons proposé que l’OSCE soit impliquée pour une médiation. La Russie y est favorable.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2020

La situation d’Alexeï Navalny est préoccupante. Nous en avons discuté avec la Chancelière. Nous sommes prêts à lui apporter toute l’assistance nécessaire, ainsi qu’à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l’asile et de la protection. Toute la clarté devra être faite.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2020

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