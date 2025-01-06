Командувач ВМС Естонії вважає, що ні рф, ні Україна не домінують у Чорному морі
Київ • УНН
Командувач ВМС Естонії Іво Вярк заявив про відсутність домінування будь-якої сторони в Чорному морі. Обидві сторони мають свободу дій поблизу узбережжя, маючи в своєму розпорядженні ППО, міни і берегову підтримку.
У традиційному розумінні морської війни ні росія, ні Україна не мають домінування в Чорному морі. Про це заявив командувач ВМС Естонії Іво Вярк, передає УНН з посиланням на ERR.
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"Сьогодні все Чорне море можна вважати спірною морською територією, де обидві сторони фактично мають певний ступінь свободи дій", - заявив Вярк в ефірі на телеканалі ETV.
Він зазначив, що ця свобода дій, очевидно, більша поблизу узбережжя.
"Обидві сторони мають власну протиповітряну оборону, морські міни та берегову підтримку різних систем озброєння", - додав командувач ВМС Естонії.
Доповнення
Міноборони Великої Британії в грудні повідомляло, що загальний темп морських операцій рф у Чорному морі залишається низьким завдяки успішним діям України.
У 2023 році Зеленський повідомляв, що Україна змогла перехопити в росії ініціативу в Чорному морі.
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