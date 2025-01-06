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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Командующий ВМС Эстонии считает, что ни рф, ни Украина не доминируют в Черном море

Командующий ВМС Эстонии считает, что ни рф, ни Украина не доминируют в Черном море

Киев  •  УНН

 • 5806 просмотра

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Командующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил об отсутствии доминирования какой-либо стороны в Черном море. Обе стороны имеют свободу действий вблизи побережья, располагая ПВО, минами и береговой поддержкой.

В традиционном понимании морской войны ни россия, ни Украина не имеют доминирования в Черном море. Об этом заявил командующий ВМС Эстонии Иво Вярк, передает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

"Сегодня все Черное море можно считать спорной морской территорией, где обе стороны фактически имеют определенную степень свободы действий", - заявил Вярк в эфире на телеканале ETV.

Он отметил, что эта свобода действий, очевидно, больше вблизи побережья.

"Обе стороны имеют собственную противовоздушную оборону, морские мины и береговую поддержку различных систем вооружения", - добавил командующий ВМС Эстонии.

Дополнение

Минобороны Великобритании в декабре сообщало, что общий темп морских операций рф в Черном море остается низким благодаря успешным действиям Украины.  

В 2023 году Зеленский сообщал, что Украина смогла перехватить у россии инициативу в Черном море.

ГУР подтвердило уничтожение двух вертолетов рф морскими дронами возле Крыма2 янв. 2025, 10:20 • 25415 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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