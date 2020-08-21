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В организме Навального обнаружили опасный яд: полиция подтвердила

Киев • УНН

 • 24646 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Жена российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные штаба Навального в Омске.

В организме Навального обнаружили опасный яд: полиция подтвердила

"Юлия Навальная сообщает, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили Навального, и оно опасно для жизни окружающих. Всем, кто находится рядом с ним, нужны специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея. Тянут время и делают это для того, чтобы следы токсинов исчезли", - говорится в сообщении.

Также пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что название вещества, выявленного в его организме, не раскрывается.

В транспортной полиции объяснили это "тайной следствия".

Напомним, утром 21 августа главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский сообщил, что оппозиционного российского политика Алексея Навального нельзя перевозить по состоянию его здоровья.

Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

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