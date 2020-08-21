В організмі Навального виявили небезпечну отруту: поліція підтвердила

“Юлія Навальна повідомляє, що транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли Навального, і вона небезпечна для життя оточуючих. Усім, хто перебуває поруч з ним, потрібні спеціальні костюми. Тому їй відмовляються віддавати Олексія. Тягнуть час і роблять це для того, щоб сліди токсинів зникли”, — йдеться в повідомленні.

Також прессекретар політика Кіра Ярмиш повідомила у Twitter, що назва речовини, яка виявлена у його організмі, не розкривається.

У транспортній поліції пояснили це “таємницею слідства”.

Нагадаємо, зранку 21 серпня головний лікар омської лікарні швидкої допомоги № 1 Олександр Мураховський повідомив, що опозиційного російського політика Олексія навального не можна перевозити через стан його здоров’я.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі в лікарні, його під’єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.



