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Российские врачи не нашли яда в крови Навального

Киев • УНН

 • 19182 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Исследования, проведенные на сегодняшний день, не обнаружили яда в крови или в моче оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко в видео, распространенном пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш, передает УНН.

Российские врачи не нашли яда в крови Навального

"На сегодняшний день те исследования, которые были выполнены, ядов не выявили в крови или в моче, ядов или следов их пребывания в организме... Мы не считаем, что пациент перенес отравление",— сказал Калиниченко.

"Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отравлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит?" - прокомментировала Ярмыш в Twitter.

При этом издание Meduza со ссылкой на источник, знакомый с результатами обследования, также пишет, что в крови Алексея Навального, госпитализированного в Омске с признаками отравления, не выявили токсичных веществ.

Биоматериалы Навального направили в лабораторию в Москву для дальнейшего изучения на предмет наличия токсичных веществ, заявил собеседник. Название лаборатории он не уточнил.

Источник также подтвердил, что рассматривается несколько диагнозов состояния Навального, сузить до одного пока не получается. Он отметил, что транспортировка политика из Омска невозможна, поскольку есть опасения, что состояние Навального во время перелета может ухудшиться из-за перепадов давления.

Соратники Навального заявили утром 21 августа, что сотрудники транспортной полиции установили яд , которым отравили оппозиционера.

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