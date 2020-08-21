Російські лікарі не знайшли отрути в крові Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Дослідження, які були проведені на сьогоднішній день, не виявили отрути в крові чи в сечі опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив заступник головного лікаря омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко в відео, поширеному прессекретарем Навального Кірою Ярмиш, передає УНН.
"На сьогоднішній день ті дослідження, які були виконані, отрут не виявили в крові або в сечі, отрут або слідів їх перебування в організмі... Ми не вважаємо, що пацієнт переніс отруєння", - сказав Калініченко.
"Представник омської лікарні заявив, що Навальний не був отруєний. Тобто годину назад нам говорили про смертельну отруту, небезпечну для оточуючих, а тепер - що токсини не знайдені. Що у них взагалі відбувається?" - прокоментувала Ярмиш у Twitter.
При цьому видання Meduza з посиланням на джерело, знайоме з результатами обстеження, також пише, що у крові Олексія Навального, госпіталізованого в Омську з ознаками отруєння, не виявили токсичних речовин.
Біоматеріали Навального направили в лабораторію в Москву для подальшого вивчення на предмет наявності токсичних речовин, заявив співрозмовник. Назва лабораторії він не уточнив.
Джерело також підтвердило, що розглядається кілька діагнозів стану Навального, звузити до одного поки не виходить. Він зазначив, що транспортування політика з Омська неможливе, оскільки є побоювання, що стан Навального під час перельоту може погіршитися через перепади тиску.
Соратники Навального заявили вранці 21 серпня, що співробітники транспортної поліції встановили отруту, якою отруїли опозиціонера.