Навального дозволили транспортувати в німецьку клініку

"Медики омської лікарні швидкої медичної допомоги, в реанімації якої з четверга перебуває Олексій Навальний, не заперечують проти його перевезення в іншу клініку, так як його стан стабілізувався. Його планується транспортувати протягом дня, повідомив журналістам заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги No 1 Анатолій Калініченко", - сказано в повідомленні.

За словами Анатолія Калініченка, перевезення в інший стаціонар не відбувається миттєво, йому буде передувати безліч лікарських заходів і низка юридичних формальностей. Він також зазначив, що загрози для життя пацієнта лікарі зараз не бачать. За даними проведеної електроенцефалографії, його мозок перебуває в стабільному стані.

"Авіаперевезення можливе під відповідальність родичів і німецьких лікарів-реаніматологів", - додав головний лікар Омської обласної лікарні Олександр Мураховський.

Завідувач відділенням анестезіології-реанімації ФГБУ "Національний медико-хірургічний центр ім. М. І. Пирогова" Борис Теплих заявив, що медикам необхідно кілька годин, щоб перед переведенням Навального в німецьку клініку підготувати його і доставити силами реанімаційної бригади в аеропорт Омська.

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"Це буде кілька годин. Ми з усією безпекою і ощадливістю повинні занурити (пацієнта - ред.) у реанімаційну машину, бригада, що приймає, повинна підготувати борт, і після цього буде забезпечене транспортування", - сказав Борис Теплих.

Він пояснив, що підготовка літака, реанімаційного автомобіля і самого пацієнта до транспортування вже починається. Разом з тим, медики омської лікарні відзначають, що готові були й надалі надавати Навальному необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

"Ми самі не вважаємо, що йому потрібне перевезення, він може лікуватися і в цьому стаціонарі з належною увагою, наданням допомоги, як будь-який громадянин РФ, отримуючи допомогу в рамках обов'язкового медичного страхування. Але, йдучи назустріч сім'ї, ми погодилися з тим, що можемо перевезти", - сказав Олексій Калініченко.

Також ВВС повідомляє, що за його словами - лікарі омської лікарні швидкої допомоги No1 остаточно виключили версію про отруєння Олексія Навального.

"Наш діагноз з ускладненнями пояснює стан Навального. Ходить інформація про якийсь препарат, який виявили. У нас таких паперів немає. У сечі і крові не виявили", - сказав Олексій Калініченко.

За його словами, лікарі санавіації з Німеччини провели консиліум з омськими медиками, залишилися задоволені проведеним лікуванням і погодилися з поставленим діагнозом.

"Бригада порахувала, що пацієнт транспортабельний. Вони дали гарантії, що довезуть його до Берліна живим", - додав Калініченко.

Нагадаємо, німецькі лікарі прибули до лікарні, де перебуває Навальний.