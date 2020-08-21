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Навального разрешили транспортировать в немецкую клинику

Киев • УНН

 • 17229 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Состояние российского оппозиционера Алексея Навального стабилизировалось и его транспортируют в немецкую клинику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Навального разрешили транспортировать в немецкую клинику

"Медики омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой с четверга находится Алексей Навальный, не возражают против его перевозки в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось. Его планируется транспортировать в течение дня, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи No 1 Анатолий Калиниченко", - говорится в сообщении.

По словам Анатолия Калиниченко, перевозка в другой стационар не происходит мгновенно, ей будет предшествовать множество лекарственных мероприятий и ряд юридических формальностей. Он также отметил, что угрозы для жизни пациента врачи сейчас не видят. По данным проведенной электроэнцефалографии, его мозг находится в стабильном состоянии.

"Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей реаниматологов", - добавил главный врач Омской областной больницы Александр Мураховский.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова" Борис Теплых заявил, что медикам необходимо несколько часов, чтобы перед переводом Навального в немецкую клинику подготовить его и доставить силами реанимационной бригады в аэропорт Омска.

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"Это будет несколько часов. Мы со всей безопасностью и бережливостью должны погрузить (пациента - ред.) в реанимационную машину, принимающая бригада должна подготовить борт, и после этого будет обеспечена транспортировка", - сказал Борис Теплых.

Он пояснил, что подготовка самолета, реанимационного автомобиля и самого пациента к транспортировке уже начинается. Вместе с тем, медики омской больницы отмечают, что готовы были и дальше предоставлять Навальному необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

"Мы сами не считаем, что ему нужна перевозка, он может лечиться и в этом стационаре с должным вниманием, оказанием помощи, как любой гражданин РФ, получая помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Но, идя навстречу семье, мы согласились с тем, что можем перевезти", - сказал Алексей Калиниченко.

Также ВВС сообщает, что по его словам - врачи омской больницы скорой помощи No1 окончательно исключили версию об отравлении Алексея Навального.

"Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о каком-то препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили", - сказал Алексей Калиниченко.

По его словам, врачи санавиации из Германии провели консилиум с омскими медиками, остались довольны проведенным лечением и согласились с поставленным диагнозом.

"Бригада посчитала, что пациент транспортабельный. Они дали гарантии, что довезут его в Берлин живым", - добавил Калиниченко.

Напомним, немецкие врачи прибыли в больницу, где находится Навальный.

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