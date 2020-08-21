Європейський Союз очікує незалежного і розслідування отруєння Навального

“Європейський Союз очікує швидкого, незалежного та ретельного розслідування його (Навального — ред.) ймовірного отруєння і, якщо воно буде підтверджено, притягнення винних до відповідальності. Ми як і раніше очікуємо, що російська влада виконає свою обіцянку дозволити пану Навальному безпечно і швидко перевезти за кордон для лікування відповідно до побажань його сім’ї” — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала надати необхідне лікування в німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному, який зараз перебуває у важкому стані в лікарні в РФ.

Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який знаходиться в комі.

Нагадаємо, раніше заступник головного лікаря омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1 Анатолій Калініченко заявив, що дослідження, проведені на сьогоднішній день, не виявили отрути в крові або в сечі опозиціонера Олексія Навального.

У той же час дружина російського опозиціонера заявила, що транспортна поліція знайшла речовину, якою його отруїли.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі в лікарні, його під’єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Пізніше стало відомо, що Навального дозволили транспортувати в німецьку клініку.

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