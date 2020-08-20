Отравление Навального: Меркель предложила лечение в Германии, Макрон - защиту семье во Франции

КИЕВ. 20 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российском оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице в РФ. Об этом Меркель заявила в четверг, 20 августа, на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в его летней резиденции на юге Франции, передает УНН со ссылкой на DW.