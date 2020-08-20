Отравление Навального: Меркель предложила лечение в Германии, Макрон - защиту семье во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российском оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице в РФ. Об этом Меркель заявила в четверг, 20 августа, на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в его летней резиденции на юге Франции, передает УНН со ссылкой на DW.
Она заверила, что Германия готова предоставить Навальному всю медицинскую помощь, “в том числе и в немецких больницах”, цитирует информагентство AFP.
Кроме того, Меркель призвала Москву к скорейшему проведению расследования по подозрения возможного отравления Навального. “Что сейчас очень, крайне важно, так это немедленно выяснить вопрос: что именно привело к такой ситуации? Мы будем настаивать на этом”, — заверила канцлер ФРГ.
Меркель добавила: “Это должно быть сделано очень, очень прозрачно”. Она также выразила свою обеспокоенность из-за критического состояния здоровья российского оппозиционера. “Я надеюсь и желаю, конечно, чтобы он как можно скорее выздоровел”, — добавила канцлер ФРГ.
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Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме. “Мы готовы предоставить Алексею Навальному и его родственникам любую помощь, в которой они могут нуждаться: здоровье, убежище и защита”, — сказал Макрон.
Ранее сообщалось, что Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее прокомментировал информацию о возможном отравлении российского оппозиционера. “Обеспокоен новостью о возможном отравлении Алексея Навального. Если это будет подтверждено, виновные должны быть привлечены к ответственности. Желаю ему скорейшего и полного выздоровления”, — написал боррелий в соцсети Twitter.