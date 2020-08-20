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19 березня, 18:42 • 40164 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 86473 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93210 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113775 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120364 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117544 перегляди

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19 березня, 06:32 • 152875 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124750 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

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З’явилося відео з криками Навального у літаку

З’явилося відео з криками Навального у літаку

Київ • УНН

 • 110276 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У мережі опублікували відео, на якому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео, що розмістив у Facebook російський журналіст і блогер Ілля Варламов.

"З’явилося відео з літака з криками Навального", - йдеться у підписі під відео.

Також на відео помітно працівників екстреної медичної допомоги.

Як повідомляв УНН раніше, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви, у лікарні підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.

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