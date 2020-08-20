З’явилося відео з криками Навального у літаку

"З’явилося відео з літака з криками Навального", - йдеться у підписі під відео.

Також на відео помітно працівників екстреної медичної допомоги.

Як повідомляв УНН раніше, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви, у лікарні підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.