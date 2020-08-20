З’явилося відео з криками Навального у літаку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У мережі опублікували відео, на якому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео, що розмістив у Facebook російський журналіст і блогер Ілля Варламов.
"З’явилося відео з літака з криками Навального", - йдеться у підписі під відео.
Також на відео помітно працівників екстреної медичної допомоги.
Як повідомляв УНН раніше, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви, у лікарні підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.