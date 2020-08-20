Появилось видео с криками Навального в самолете
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В сети опубликовали видео, на котором слышны крики пассажира, вероятно, российского оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео, которое разместил в Facebook российский журналист и блогер Илья Варламов.
"Появилось видео с самолета с криками Навального", - говорится в подписи под видео.
Также на видео заметно работников экстренной медицинской помощи.
Как сообщал УНН ранее, российского оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в больнице подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Напомним, 20 августа у российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили токсическое отравление во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали.