Навального без свідомості у лікарні підключили до апарата ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська в Москву, у лікарні підключили до апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомила його прессекретар Кіра Ярмиш, передає УНН.
"Олексій як і раніше без свідомості, його підключили до апарата штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію", - повідомила вона.
Як пише російське агентство ТАСС, Олексій Навальний перебуває у тяжкому стані в токсікореанімації Омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1, про що повідомив головлікар ЛШМД Олександр Мураховський.
"У тяжкому стані перебуває", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.