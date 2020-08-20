Навального без свідомості у лікарні підключили до апарата ШВЛ

"Олексій як і раніше без свідомості, його підключили до апарата штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію", - повідомила вона.

Як пише російське агентство ТАСС, Олексій Навальний перебуває у тяжкому стані в токсікореанімації Омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1, про що повідомив головлікар ЛШМД Олександр Мураховський.

"У тяжкому стані перебуває", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.