Навального без сознания в больнице подключили к аппарату ИВЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в больнице подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает УНН.
"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - сообщила она.
Как пишет российское агентство ТАСС, Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, о чем сообщил главврач БСМП Александр Мураховский.
"В тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 20 августа у российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили токсическое отравление во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали.