Отруєння Навального: Меркель запропонувала лікування Німеччині, Макрон - захист родини у Франції

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель запропонувала надати необхідне лікування у німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному, який нині перебуває у тяжкому стані в лікарні в РФ. Про це Меркель заявила в четвер, 20 серпня, на пресконференції після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном у його літній резиденції на півдні Франції, передає УНН із посиланням на DW.