У Кремлі відреагували на отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Кремль знає зі ЗМІ про стан здоров'я опозиціонера Олексія Навального, для його лікування залучені кращі лікарі. Про це журналістам сказав прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Так, ЗМІ розміщують багато інформації про це, ми читаємо цю інформацію і знаємо, що він знаходиться у важкому стані. Лікарі зараз роблять все, що необхідно, в Омську залучені кращі лікарі", - заявив Пєсков.
Він зазначив, що, за даними ЗМІ, омські медики "використовують методи телемедицини, проводять консиліуми з фахівцями у Москві".
"Зрозуміло, як і будь-якому громадянину нашої країни, ми бажаємо йому швидкого одужання", - додав прессекретар.
Він додав, що правоохоронні органи проведуть розслідування у випадку, якщо аналізи вкажуть на отруєння Олексія Навального.
"Спочатку нам потрібно дочекатися остаточних аналізів, які допоможуть лікарям визначити, що ж сталося, що стало причиною цієї ситуації, причиною втрати свідомості (Навального - ред.). Після цього, якщо має місце отруєння, якщо будуть відповідні заяви або якщо інші рішення приймуть правоохоронні органи, тоді буде розслідування", - сказав представник Кремля, підкресливши, що аналогічний порядок був би у випадку з будь-яким громадянином РФ.
Як повідомляв УНН, сьогодні опозиціонеру Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви. У нього підозрюють токсичне отруєння. У ЗМІ повідомили, що Навального могли отруїти оксибутиратом натрію - це сильний психодислептик.