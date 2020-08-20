У Кремлі відреагували на отруєння Навального

"Так, ЗМІ розміщують багато інформації про це, ми читаємо цю інформацію і знаємо, що він знаходиться у важкому стані. Лікарі зараз роблять все, що необхідно, в Омську залучені кращі лікарі", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що, за даними ЗМІ, омські медики "використовують методи телемедицини, проводять консиліуми з фахівцями у Москві".

"Зрозуміло, як і будь-якому громадянину нашої країни, ми бажаємо йому швидкого одужання", - додав прессекретар.

Він додав, що правоохоронні органи проведуть розслідування у випадку, якщо аналізи вкажуть на отруєння Олексія Навального.

"Спочатку нам потрібно дочекатися остаточних аналізів, які допоможуть лікарям визначити, що ж сталося, що стало причиною цієї ситуації, причиною втрати свідомості (Навального - ред.). Після цього, якщо має місце отруєння, якщо будуть відповідні заяви або якщо інші рішення приймуть правоохоронні органи, тоді буде розслідування", - сказав представник Кремля, підкресливши, що аналогічний порядок був би у випадку з будь-яким громадянином РФ.

Як повідомляв УНН, сьогодні опозиціонеру Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви. У нього підозрюють токсичне отруєння. У ЗМІ повідомили, що Навального могли отруїти оксибутиратом натрію - це сильний психодислептик.