В Кремле отреагировали на отравление Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Кремль знает из СМИ о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального, для его лечения привлечены лучшие врачи. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Так, СМИ размещают много информации об этом, мы читаем эту информацию и знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо, в Омске привлечены лучшие врачи", - заявил Песков.
Он отметил, что, по данным СМИ, омские медики "используют методы телемедицины, проводят консилиумы со специалистами в Москве".
"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил пресс-секретарь.
Он добавил, что правоохранительные органы проведут расследование в случае, если анализы укажут на отравление Алексея Навального.
"Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания (Навального - ред.). После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если другие решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что аналогичный порядок был бы в случае с любым гражданином РФ.
Как сообщал УНН, сегодня оппозиционеру Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. У него подозревают токсическое отравление. В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия - это сильный психодислептик.