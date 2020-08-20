СМИ: Навального могли отравить сильным психодислептиком, он в коме

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95386 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104002 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129857 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109104 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129350 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101731 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102461 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104301 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102010 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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СМИ: Навального могли отравить сильным психодислептиком, он в коме

СМИ: Навального могли отравить сильным психодислептиком, он в коме

Киев  •  УНН

 • 29452 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия - это сильный психодислептик. К такому выводу пришли врачи, пишет Telegram-канал Baza, передает УНН.

“Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик. Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай — часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить“ своих жертв”, — пишет канал.

В то же время отмечается, что для того чтобы отравить человека, в жидкость нужно было бы добавить не менее 20-30 мл этого вещества, к тому же препарат имеет солёный вкус, поэтому “Алексей мог его почувствовать”.

“Пока окончательные анализы не готовы. Алексей, по словам врачей, ещё не пришел в себя и находится в коме II-й степени”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее оппозиционеру Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. У него предполагают токсическое отравление.

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