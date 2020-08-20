СМИ: Навального могли отравить сильным психодислептиком, он в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия - это сильный психодислептик. К такому выводу пришли врачи, пишет Telegram-канал Baza, передает УНН.
“Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик. Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай — часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить“ своих жертв”, — пишет канал.
В то же время отмечается, что для того чтобы отравить человека, в жидкость нужно было бы добавить не менее 20-30 мл этого вещества, к тому же препарат имеет солёный вкус, поэтому “Алексей мог его почувствовать”.
“Пока окончательные анализы не готовы. Алексей, по словам врачей, ещё не пришел в себя и находится в коме II-й степени”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее оппозиционеру Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. У него предполагают токсическое отравление.